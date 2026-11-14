رئيس الوزراء يتفقد مركز زراعة الكبد الجديد بجامعة المنصورة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي مركز زراعة الكبد الجديد بجامعة المنصورة، أكبر مركز في الشرق الأوسط وأفريقيا، لتعزيز السياحة العلاجية وتوفير رعاية متكاملة.

في إطار جولته التفقدية بمحافظة الدقهلية ، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مركز زراعة الكبد الجديد التابع ل جامعة المنصورة. وأكد رئيس الوزراء سعادته بالتواجد في هذا الصرح الطبي القومي الذي يعزز مكانة الجامعة إقليمياً ودولياً، معتبراً أن المركز أحد أهم المشروعات الطبية القومية الكبرى التي تستهدف تطوير الخدمات الصحية المتخصصة في مصر. يهدف هذا المشروع الضخم إلى تعزيز قدرات المستشفيات الجامعية في تقديم خدمات علاجية متقدمة في مجال زراعة الكبد، بما يلبي احتياجات المرضى على مستوى الجمهورية والدول المجاورة.

تفاصيل المشروع والشراكة الاستراتيجية

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مركز زراعة الكبد الجديد بجامعة المنصورة يمثل إضافة استراتيجية لمنظومة الرعاية الصحية والتعليم الطبي في مصر. يدعم المشروع قدرات الدولة في أحد التخصصات الطبية الدقيقة، ويسهم في تعزيز مكانة جامعة المنصورة كمركز إقليمي متقدم في زراعة الكبد، إلى جانب دعم توجهات السياحة العلاجية واستقبال المرضى من الدول العربية والإفريقية. جاء تنفيذ هذا المشروع في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وبالشراكة الاستراتيجية مع البنك المركزي المصري، وبمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والمؤسسات الداعمة، ومساهمات المجتمع المدني.

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وصف الوزير هذا الصرح الجديد بأنه أكبر مركز طبي متخصص من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا كمركز مستقل متكامل الخدمات. يسهم المركز في إعداد كوادر طبية متخصصة، وتطوير البحث العلمي والابتكار، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. يعزز المشروع التكامل بين الخدمات العلاجية ومسارات التعليم والتدريب والبحث العلمي، مما ينعكس إيجاباً على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

أهداف المركز وتأثيره على المرضى

من جانبه، أكد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن هذا المركز يمثل إضافة نوعية للقطاع الطبي بالجامعة، الذي يخدم نحو مليوني مريض سنوياً من خلال 14 مستشفى ومركزاً طبياً. يخدم المركز أهالي محافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا ومختلف أنحاء الجمهورية، حيث يستهدف القضاء على قوائم انتظار مرضى الفشل الكبدي والتليف الكبدي وأورام الكبد الأولية. كما يستوعب المركز أعداداً أكبر من المرضى من الدول العربية والإفريقية، ويقوم بتدريب الكوادر الطبية على تقنيات زراعة الكبد ونقل الخبرات المتخصصة إلى المؤسسات الطبية المتنوعة في المنطقة.

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تحقق الصرح الجديد بعد تبني القيادة السياسية للمشروع عام 2021، وتم افتتاحه في نهاية عام 2024. شارك البنك المركزي المصري كشريك استراتيجي في المشروع، من خلال دعم التجهيزات الطبية وغير الطبية وأجهزة تكنولوجيا المعلومات. أسهم بنك الاستثمار القومي ووزارة الاستثمار في تمويل الأعمال الهندسية والتشطيبات، ودعمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المشروع. تولت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي توفير الاحتياجات الطبية والتجهيزات اللازمة وفق المواصفات العالمية، فيما أسهمت المجتمع المدني في إنشاء الهيكل الخرساني للمبنى.

المواصفات الفنية والتجهيزات المتقدمة

أوضح الدكتور محمد عبدالوهاب، رائد زراعة الكبد والمشرف على البرنامج بالجامعة، أن المبنى الجديد يقع على مساحة تبلغ نحو 650 متراً مربعاً، ويتكون من طابق أرضي وميزانين، بالإضافة إلى 9 طوابق علوية وسطح مخصص للتعقيم والخدمات الفنية. رُوعي في التصميم تحقيق التكامل بين الأقسام الطبية والتشخيصية والجراحية والإدارية والخدمية، لضمان تقديم الخدمة للمريض داخل منظومة متكاملة تبدأ بالاستقبال والفحوصات الطبية، مروراً بالتدخلات الجراحية والرعاية المركزة، وانتهاءً بالإقامة والمتابعة الطبية.

يضم المركز 12 سريرًا للعناية المركزة، تشمل 11 سريرًا للعناية وسريراً مخصصاً للعزل، بالإضافة إلى 3 أسرة للإفاقة، و35 وحدة لإقامة المرضى توزع إلى 28 غرفة إقامة و7 أجنحة متميزة، مع 3 غرف عمليات مركزية بنظام الكبسولات. توفر هذه الإمكانات قدرة متكاملة على استقبال المرضى وإجراء الفحوصات والتدخلات الجراحية، وتقديم خدمات الرعاية المركزة والإفاقة والإقامة، مما يدعم التوسع في تقديم خدمات زراعة الكبد.

تتضمن المكونات الطبية قسم العيادات الخارجية والخدمات التشخيصية، ويشمل 7 عيادات طبية ومنظومة متكاملة من التجهيزات التي تدعم مختلف مراحل تقديم الخدمة. تتضمن الأجهزة أجهزة الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي والأشعة التلفزيونية والعادية، ومعامل التحاليل الطبية وتجهيزات المناظير. كما يضم المبنى استراحات للأطباء وغرفاً للتمريض والمرافق المساندة، ومكونات إدارية وتعليمية مثل غرف الاجتماعات والمكتبة والأرشيف الطبي وقاعتا التدريس ومكاتب الأطباء.

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يتوفر في المركز بنية تحتية متكاملة تشمل منظومات الكهرباء والمحولات والمولدات ووحدات الطاقة غير المنقطعة، والغازات الطبية، والتكييف المركزي، وشبكات الاتصالات والإنذار والحريق، وأجهزة تكنولوجيا المعلومات. كما تحتوي المنشأة على وحدة التعقيم المركزي ومنظومة مكافحة العدوى، بما يوفر متطلبات التشغيل المتكامل ويدعم كفاءة الخدمات الطبية وسلامة المرضى. تولت جامعة المنصورة متابعة تنفيذ المشروع واستكمال تجهيزاته، وتوفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية اللازمة للتشغيل.