رئيس الوزراء يترفع إطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة مصر تنطلق بالتصدير بحضور وكيل وزارة الاستثمار، حيث يتم عرض حوافز ضريبية وتسهيل إجراءات التصدير للشركات المصرية.

في إطار الاستراتيجيات الوطنية لتنمية الصادرات، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فعاليات الجولة الرابعة من مبادرة مصر تنطلق بالتصدير ، والتي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق العالمية، وتسهيل إجراءات التوسع الإنتاجي والاستثماري.

تفاصيل المبادرات والحوافز الضريبية للمشاريع

استعرض الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال الجلسة الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الاستثمارية، مع التركيز على الحوافز المتاحة لدعم إقامة المشروعات الإنتاجية وتيسير الإجراءات، حيث أوضح أن الحافز النقدي الصناعي يتيح للمشروعات المؤهلة استرداد ما يتراوح بين 35% و55% من ضريبة الدخل المسددة عن النشاط الصناعي، وذلك لضمان جدوى المشاريع الاقتصادية.

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وأضاف الدكتور محمد عوض أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعتمد على شبكة من 15 مركزًا تقدم خدمات تأسيس الشركات والتراخيص والموافقات والخدمات الجمركية والضريبية، مما يسهم في اختصار الوقت والجهد على المستثمرين، إلى جانب التوسع في تقديم الخدمات الرقمية عبر وحدات الخدمة الذاتية والتعاون مع البريد المصري لتوصيل الوثائق المعتمدة وتتبع الشحنات.

بيانات الاستثمار والمناطق الحرة والفرص المتاحة

كشفت البيانات المقدمة خلال الفعاليات أن المناطق الحرة العامة تضم 1276 مشروعًا توفر 266 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 230 مشروعًا بالمناطق الحرة الخاصة، كما تتيح الخريطة الاستثمارية أكثر من 1237 فرصة استثمارية، منها 22 فرصة بمحافظة بني سويف، التي تضم 2471 شركة مؤسسة برأس مال مصدر يبلغ 19.88 مليار جنيه.

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وقد تم خلال هذه الفعاليات استعراض دور هيئة الاستثمار في تطوير الخدمات الاستثمارية وتيسير الإجراءات، مما يعكس التزام الدولة بدعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير الحوافز والتسهيلات اللازمة للنجاح في الأسواق الدولية.

دور البنك المصري لتنمية الصادرات في دعم الأسواق

إلى جانب جهود الاستثمار، أطلق البنك المصري لتنمية الصادرات حزمة خدمات متكاملة لتأهيل الشركات للأسواق العالمية، حيث يعمل البنك على توفير التمويل والدعم الفني اللازم للشركات المصدرة لتعزيز قدراتها التنافسية وزيادة حصتها من التجارة الخارجية.

وتهدف هذه الجهود المتكاملة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والبنك المصري لتنمية الصادرات إلى تحقيق قفزة نوعية في قطاع التصدير، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتوسطة والكبيرة من خلال توفير حلول تمويلية وخدمية شاملة تسهم في توسيع نطاق صادراتها إلى الأسواق الدولية.