رئيس الإمارات يتلقى اتصالات دولية للتنديد بهجمات إيران وسط تصاعد التوتر في المنطقة

أعلن مكتب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تلقيه اتصالات من قادة دوليين للتنديد بالهجمات الإيرانية الأخيرة، بينما نفت إيران وقوع أضرار بعد اعتراض طائرات بدون طيار. وفي الوقت نفسه، تعرض الإمام عاشور لإصابة خطيرة خلال مباراة الأهلي، وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي شارع بيت لحم.

أعلن مكتب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، تلقيه اتصالات من قادة دوليين بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للتنديد بالهجمات الإيرانية الأخيرة.

وقال المكتب في بيان رسمي إن هذه الاتصالات تعكس وحدة الموقف الدولي في رفض التصعيد في المنطقة، مشيرًا إلى أن الشيخ محمد بن زايد أعرب عن دعمه الكامل لأي جهود دبلوماسية تهدف إلى استقرار المنطقة. وفي سياق متعلق، أفادت مصادر طبية بأن الإمام محمد عاشور، لاعب فريق الأهلي المصري، تعرض لإصابة خطيرة في نهاية مباراة فريقه ضد إنبي، مما أجبره على مغادرة الملعب على ناقلة.

وأشار الأطباء إلى أن الإصابة قد تتطلب فترة نقاهة طويلة، مما قد يؤثر على مشاركته في البطولات القادمة. وفي الوقت نفسه، نفت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، وقوع أي أضرار أو انفجارات عقب اعتراض طائرات بدون طيار قرب جزيرة قشم الواقعة جنوب البلاد. ونقلت شبكة أخبار الطلاب الإيرانية عن مسئولين محليين في محافظة هرمزجان، أن دويًا قويًا سُمع في الجزيرة نتيجة تصدي الدفاعات الجوية لطائرات بدون طيار صغيرة وطائرات استطلاع.

وتشهد إيران خلال الأسابيع الأخيرة تكرار عمليات اعتراض الطائرات بدون طيار، خصوصًا فوق العاصمة طهران، رغم سريان وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة. وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيعلّق العملية العسكرية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز بعد يوم واحد فقط من انطلاقها، في محاولة للتوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: بناء على طلب باكستان ودول أخرى، والنجاح العسكري الهائل الذي حققناه خلال الحملة ضد إيران، إضافة إلى حقيقة إحراز تقدم كبير نحو اتفاق كامل ونهائي مع ممثلي إيران، فقد اتفقنا بشكل متبادل على أنه، بينما سيبقى الحصار ساريا بالكامل ونافذا، سيتم تعليق مشروع الحرية (حركة السفن عبر مضيق هرمز) لفترة قصيرة لمعرفة ما إذا كان يمكن استكمال الاتفاق وتوقيعه أم لا. وفي سياق آخر، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشارع الرئيسي جنوبي مدينة بيت لحم، في خطوة وصفها نشطاء فلسطينيون بأنها محاولة للضغط على السكان المحليين.

وأفاد شهود عيان بأن القوات الإسرائيلية فرضت إغلاقًا كاملًا على المنطقة، مما أدى إلى تعليق حركة المرور والحياة اليومية للمواطنين. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعدًا في التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خاصة بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت مستوطنات إسرائيلية في المنطقة





