رئيس هيئة الاعتماد الصحي: الجودة ركيزة أساسية لنجاح التأمين الشامل

أكد الدكتور أحمد طه أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل يعتمد على ضمان جودة الرعاية وسلامة المرضى من خلال معايير اعتماد دولية صارمة.

أكد ال دكتور أحمد طه ، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، أن النجاح الحقيقي لمنظومة التأمين الصحي الشامل لا يُقاس فقط بأعداد المستفيدين أو حجم الخدمات المقدمة، وإنما بمدى قدرتها على ضمان حصول كل مواطن على رعاية صحية آمنة وعالية الجودة. وشدد على ضرورة أن يواكب التوسع في التغطية الصحية توسع مماثل في ضمان الجودة والرقابة المستمرة على الأداء.

أهداف الاعتماد الصحي وجودة الرعاية

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة في اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هشام مسعد الششتاوي، وبحضور الدكتور حسين خضير والدكتور شريف وديع، وكيلي اللجنة، والدكتور خالد قنديل، أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة. وقد شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول مستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل، وحوكمة القطاع الصحي، وتحديات تطبيق معايير الجودة والاعتماد.

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وأوضح الدكتور أحمد طه أن الاعتماد الصحي ليس مجرد شهادة تُمنح للمنشأة، بل هو التزام مؤسسي متجدد وثقافة عمل تضع سلامة المريض في مقدمة الأولويات. مؤكدًا أن الاستثمار في الجودة لا يمثل عبئًا إضافيًا على النظام الصحي، وإنما استثمار في حماية الأرواح وتحسين كفاءة الإنفاق واستدامة الموارد.

آليات الرقابة ومعالجة الشكاوى

من خلال الحد من الأخطاء الطبية والعدوى والمضاعفات، وتقليل حالات إعادة دخول المستشفيات، وتحسين استخدام الإمكانات المتاحة، يسعى النظام الصحي لتحقيق أهدافه. وشدد رئيس الهيئة على أن صوت المريض يجب أن يكون حاضرًا في قلب منظومة تقييم الجودة، باعتبار أن تجربة المريض وشكاوى المواطنين من أهم المؤشرات التي تكشف عن المستوى الفعلي للخدمات الصحية وفرص تحسينها.

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موضحًا أن التعامل مع الشكاوى يجب ألا يقتصر على تسجيلها أو الرد الإداري عليها، وإنما يمتد إلى تحليل أسبابها واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة والتحقق من فاعليتها لمنع تكرارها، بما يحولها إلى أداة للتعلم المؤسسي والتحسين المستمر. كما أكد أن مسؤولية الهيئة لا تنتهي بمنح شهادة الاعتماد، بل تمتد إلى المتابعة والرقابة المستمرة للتحقق من استدامة التزام المنشآت بالمعايير.

الحوكمة والتكامل المؤسسي في القطاع

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد طه الدور المحوري للهيئة في منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها الجهة الوطنية المختصة بوضع معايير الجودة والاعتماد وتقييم المنشآت الصحية بمختلف أنواعها، ومتابعة استمرار التزامها بمتطلبات جودة الرعاية وسلامة المرضى. بما يعزز استقلالية التقييم ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

كما استعرض أبرز جهود الهيئة في التوسع الجغرافي لاعتماد المنشآت الصحية بمختلف المحافظات، وتطوير وإصدار أدلة معايير متخصصة تغطي قطاعات متعددة من الخدمات الصحية، فضلًا عن التوسع في الزيارات التقييمية وبرامج الدعم الفني وبناء قدرات الكوادر المتخصصة في مجالات الجودة والاعتماد. وأشار إلى الاعترافات الدولية التي حصلت عليها الهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua EEA) لمعاييرها وبرامجها.

التحديات وآليات التطوير المستقبلي

وأكد رئيس الهيئة أن نجاح المنظومة واستدامتها يتطلبان تكاملًا مؤسسيًا بين الجهات المسؤولة عن التمويل وتقديم الخدمة والاعتماد والرقابة، مع وضوح الاختصاصات والمسؤوليات وتفعيل آليات قياس الأداء والمساءلة، بما يضمن كفاءة استخدام الموارد وحماية حقوق المنتفعين. وأوضح أن الفصل المؤسسي بين تمويل الخدمة وتقديمها والرقابة على جودتها يمثل إحدى الركائز الأساسية للإصلاح الصحي المصري.

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وتطرق الاجتماع إلى العلاقة بين الترخيص والاعتماد، حيث أوضح الدكتور أحمد طه أن كليهما يمثل مسارًا متكاملًا مع الآخر، رغم اختلافهما من الناحيتين القانونية والفنية؛ فالترخيص يجيز للمنشأة ممارسة النشاط الصحي وفق الاشتراطات المنظمة، بينما يتحقق الاعتماد من استيفائها معايير جودة الرعاية وسلامة المرضى. وأكد أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المختصة لتبسيط الإجراءات والحد من الازدواجية.