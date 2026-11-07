رئيس الاستطلاع الأسبق يكشف تفاصيل حملات القضاء على التنقيب غير المشروع عن الذهب في مصر

اللواء محمد عبد المنعم يكشف أن عصابات مدعومة خارجيا تسيطر على الذهب في مصر بأضعاف إنتاج السكري، ويوضح أن الحملة العسكرية تهدف لتأمين الحدود الجنوبية واستعادة الثروة الوطنية.

أكد اللواء أ. ح محمد عبد المنعم ، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، وجود شركات مصرية وأجنبية تعمل ضمن الأطر القانونية للتنقيب عن الذهب، في وقت تكشف فيه عمليات أخرى عن انتهاكات جسيمة للثروة الوطنية. جاء هذا التصريح صراحة خلال اتصاله ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد"، في محاولة لتصحيح مفاهيم خاطئة حول طبيعة النشاط في المناطق الحدودية.

طبيعة التهديدات العسكرية والأمنية

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أوضح اللواء محمد عبد المنعم أن القوات المسلحة تعمل بصرامة على القضاء على كافة الأخطار التي تهدد سلامة حدود الدولة، مؤكداً أن الاستراتيجية الحالية تحمل طابعاً حاسماً لاستعادة السيطرة التامة. وأشار إلى أن النجاح الكبير في تأمين الحدود الشرقية والقضاء على التهديدات في سيناء عام 2015، يُعد نموذجاً يُحتذى به في تطبيق نفس الإجراءات الصارمة على الحدود الجنوبية.

الأسلحة والمعدات غير الشرعية

كشف المصدر السابق عن أن العصابات الإجرامية تعتمد على استخدام حفارات ولوازم ثقيلة للتنقيب، وهي معدات دخلت الحدود بطرق غير مشروعة وخارج عن القانون. وتتميز هذه القوافل بوجود كميات ضخمة من البنزين والمعدات المتطورة، مما يعكس مدى التخطيط المسبق والموارد الكبيرة التي تستثمرها هذه الجماعات لاجتثاث الثروة المعدنية.

أزمة الوقود والمولدات الكهربائية

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أثبتت التحقيقات أن وجود مولدات لاستخلاص الذهب وأجهزة متصلة بالأقمار الصناعية يشير بوضوح إلى أن هذه الكيانات مدعومة من جهات خارجية وتتسم بالاحترافية العالية. وتسبب استهلاك هذه العصابات للوقود في أزمة حادة بمحافظات الحدود، حيث تستحوذ على النسبة الأكبر مما أدى إلى شح حاد في الأنابيب والسولار، مما يعطل حياة المواطنين والخدمات الأساسية في تلك المناطق.

الحجم الهائل للذهب المسلوب

أكد اللواء عبد المنعم أن كمية الذهب التي يتم استخراجها بشكل غير مشروع من هذه المناطق تتجاوز بكثير الكمية المنتجة من منجم السكري، وهو رقم ضخم يمثل خسارة استراتيجية للدولة. وأشار إلى أن هذه العصابات تتمتع بخبرة عالية في البحث والاستخراج والاستخلاص، مما يستدعي تدخلاً سريعاً لمنع استنزاف الثروة الطبيعية التي يعود حقها الكامل للدولة.

رسالة الجيش والأمل في المستقبل

شدد رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق على أن الرسالة الموجهة من الحملات العسكرية واضحة جلية، وهي أن مصر وجيشها وشعبها لن يتوانوا خطوة واحدة عن حماية حدودها وأمنها الوطني. وتابعت الدولة مسيرتها في تقنين الأوضاع لضمان الاستفادة القصوى من الذهب خلال السنوات المقبلة، مع الإعلان عن تفاصيل الحملة الرابعة والدروس المستفادة منها لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الحيوية.