رئيس الوزراء العراقي يصل إلى القاهرة لحضور اجتماعات جامعة الدول العربية بهدف مناقشة أزمات المنطقة وتعزيز التعاون العربي المشترك ومواجهة التحديات الإقليمية.

وصل رئيس الوزراء العراق ي محمد شياع السوداني إلى العاصمة ال مصر ية القاهرة، وذلك في زيارة رسمية تهدف إلى حضور اجتماعات قمة أو مجلس جامعة الدول العربية. يأتي هذا القرار عقب طلب رسمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافة العاصمة ال مصر ية لهذا الاجتماع الاستثنائي أو الدوري الذي يركز على معالجة الأزمات الراهنة في المنطقة.

أولويات الاجتماعات العربية في القاهرة

تشير التوقعات إلى أن جدول الأعمال سيركز بشكل أساسي على تعزيز العمل العربي المشترك وسبل مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تعاني منها عدة دول عربية. يسعى رئيس الوزراء السوداني إلى تعزيز التواص diplomat مع نظرائه العرب من أجل إيجاد حلول مشتركة للأزمات الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار الأمني في العراق ومنطقة الشرق الأوسط عامة.

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موقف العراق من التدخلات الخارجية

أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن رفع التأشيرات بين مصر والعراق يأتي في إطار تعزيز التواصل وتبادل الزيارات الرسمي والشعبي بين البلدين. هذا الإجراء الجديد يهدف إلى تسهيل حركة المواطنين والمستثمرين، مما يعزز الروابط الاقتصادية والثقافية التي كانت قائمة منذ عقود طويلة.

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تطورات الأوضاع في العاصمة بغداد

في سياق متصل، أكدت مصادر محلية أن العاصمة بغداد تشهد استقراراً ملحوظاً في الأداء الأمني، حيث انخفضت معدلات الجريمة بشكل كبير خلال الأشهر الماضية. ويعزو الخبراء هذا التحسن إلى جهود الحكومة العراقية المتواصلة في مكافحة الفساد وتحسين كفاءة الأجهزة الأمنية.

التزامات بغداد تجاه المجتمع الدولي

تلتزم بغداد بمراجعة تقاريرها الدورية المقدمة إلى المجتمع الدولي بشأن تنفيذ خطة مكافحة الإرهاب وتطبيق معايير الشفافية المالية. كما تعمل الوزارة على تحديث البيانات المتعلقة بالنمو الاقتصادي والإنجازات في مشاريع البنية التحتية الحيوية التي تساهم في رفع المعيشة.