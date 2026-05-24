رئيس الوزراء يتابع تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل وخطط التوسع في المرحلة الثانية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل وخطة التوسع لتشمل محافظات جديدة، مع التركيز على استدامة التمويل وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين في مصر.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة المصرية الرامية إلى تحقيق نهضة حقيقية في القطاع الصحي، مشيرا إلى أن هذا المشروع القومي لا يهدف فقط إلى تحسين الخدمات الطبية بل يسعى إلى إرساء مفهوم جديد للرعاية الصحية المتكاملة التي تضمن كرامة المواطن المصري وتوفر له حياة صحية آمنة.

وقد جاء هذا التأكيد خلال اجتماع رفيع المستوى عقده رئيس الوزراء لمتابعة آخر مستجدات تعديلات قانون نظام التأمين الصحي الشامل، حيث تم استعراض الرؤى المستقبلية للتوسع في المنظومة وضمان توافر التمويل اللازم لبدء المرحلة الثانية، وذلك بحضور كوكبة من الوزراء والمسؤولين من وزارات الصحة والسكان، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات المعنية بالدواء وسلامة الغذاء والتأمين الصحي الشامل، مما يعكس التنسيق الحكومي المتكامل لإنجاح هذا المشروع الضخم. وفيما يخص المسار التنفيذي للمشروع، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة قد استكملت بنجاح تطبيق المرحلة الأولى في ست محافظات رئيسية وهي بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، حيث شهدت هذه المحافظات تحسنا ملموسا في جودة الخدمات الصحية المقدمة وكفاءة إدارة المنشآت الطبية.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة تستعد حاليا للانتقال إلى المرحلة الثانية التي ستشمل خمس محافظات جديدة، مع دراسة جدية لضم محافظة الإسكندرية إلى المنظومة في الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة تدريجية مدروسة تهدف في النهاية إلى الوصول للتغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين في كافة ربوع الجمهورية. كما شدد على أن التعديلات التشريعية المقترحة على القانون تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق استدامة الموارد المالية لهيئة التأمين الصحي الشامل وتعزيز حوكمة النظام لضمان استمرارية تقديم الخدمات بنفس الجودة والكفاءة على المدى الطويل، مع معالجة كافة الملاحظات التي ظهرت خلال التطبيق الفعلي للقانون على أرض الواقع.

من جانبه، قدم وزير الصحة والسكان شرحا مفصلا حول فلسفة عمل المنظومة التي انطلقت بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018، موضحا أنها تقوم على مبدأ الفصل بين تقديم الخدمة وتمويلها والرقابة عليها لضمان أعلى مستويات الشفافية والجودة. وتتوزع الأدوار هنا بين ثلاث هيئات رئيسية؛ حيث تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية الجانب التنفيذي من خلال تقديم الخدمات الطبية عبر منشآتها، بينما تضطلع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بدور الممول والمشتري للخدمات والمسؤول عن تحصيل الاشتراكات وإبرام التعاقدات، في حين تعمل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كجهة رقابية تضع معايير الجودة الصارمة وتراقب تطبيقها لضمان توافق الخدمات مع المعايير القومية والدولية.

وأكد الوزير أن التعديلات التشريعية ستعمل على إعادة تنظيم التنسيق بين هذه الهيئات الثلاث لتقليل البيروقراطية وزيادة سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين. أما على صعيد المؤشرات الرقمية، فقد كشف الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن نتائج إيجابية للغاية، حيث وصل عدد المستفيدين من المنظومة إلى نحو 5.4 مليون شخص في المحافظات الست الأولى، وبنسبة تسجيل بلغت 83.6% من السكان المستهدفين.

وأبرز أبو عيش البعد الاجتماعي للمشروع، مشيرا إلى أن نسبة غير القادرين المسجلين بلغت 16% من إجمالي المسجلين، وهو ما يؤكد التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية على نفقة الدولة. كما لفت الانتباه إلى نجاح المنظومة في جذب القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة مقدمي الخدمة المتعاقدين من القطاع الخاص 35%، بالإضافة إلى جهات أخرى بنسبة 16%، ليصل إجمالي الجهات المتعاقدة إلى 582 جهة حتى أبريل 2026، مما يعزز من فرص المواطنين في الحصول على الخدمة في أماكن متنوعة وبجودة عالية، مؤكدا أن هذه الشراكات الاستراتيجية تسهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية وتوسع نطاق الرعاية المتاحة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

التأمين الصحي الشامل الرعاية الصحية في مصر مصطفى مدبولي مشروعات قومية وزارة الصحة والسكان

United States Latest News, United States Headlines