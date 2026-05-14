رئيس الطائفة الإنجيلية يتفقد مدارس السلام بأسيوط ويؤكد على دور التعليم في بناء المواطن المبدع

جولة تفقدية لرئيس الطائفة الإنجيلية في مدارس أسيوط للوقوف على جهود التحديث التكنولوجي والتربوي، مع التركيز على استراتيجيات بناء الشخصية الوطنية وتطوير المهارات الإبداعية للطلاب في صعيد مصر.

في خطوة تعكس مدى الالتزام العميق بتطوير الرأس المال البشري في صعيد مصر، اختتم أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، جولته التفقدية الواسعة في محافظات الجنوب بزيارة استراتيجية إلى مدارس السلام الإنجيلية ب محافظة أسيوط .

تأتي هذه الزيارة في إطار رؤية شاملة تتبناها الطائفة الإنجيلية لدعم العملية التعليمية وتفعيل دور المؤسسات التربوية ليس فقط كمراكز لنقل المعرفة، بل كركائز أساسية في بناء الإنسان وتنمية المجتمع المحلي. وقد رافق رئيس الطائفة في هذه الجولة وفد رفيع المستوى ضم نخبة من القيادات التربوية والدينية، من بينهم أمير ثروت رئيس سنودس النيل الإنجيلي، وموسى أقلاديوس رئيس السنودس السابق، واسطفانوس زكي رئيس مجلس المؤسسات التعليمية، وماجد كرم الأمين العام للمدارس، بالإضافة إلى مايكل رفعت نائب الأمين العام لوجه قبلي، إلى جانب مجموعة من أعضاء المجلس الإنجيلي العام وقساوسة كنائس أسيوط، مما يعكس تكاتف الجهود المؤسسية لضمان جودة المخرجات التعليمية.

وكان في استقبال الوفد مديرة مدرسة السلام بشارع ثابت، أنجي ثروت، ومديرة مدرسة السلام الحديثة، أماني زاهي، حيث تم استعراض الخطط التشغيلية والتربوية للمدارس. وخلال جولته الميدانية، اطلع رئيس الطائفة الإنجيلية على القفزات النوعية التي شهدتها المدارس في مجالات التطوير والتحديث، حيث لاحظ دمج التكنولوجيا الحديثة في المناهج الدراسية واعتماد نماذج تعليمية تقوم على تحفيز الإبداع والابتكار بدلاً من التلقين التقليدي.

وقد شهد الزائر عروضاً فنية وأنشطة طلابية متنوعة أظهرت مستوى رفيعاً من التميز والقدرة على التعبير، مما يؤكد أن الاهتمام بالأنشطة التربوية والفنية يوازي في أهميته التحصيل الأكاديمي. وأعرب أندريه زكي عن سعادته البالغة بهذا المستوى، مؤكداً أن ما حققته مدارس السلام يمثل نموذجاً يحتذى به في التكامل بين الرسالة التعليمية والواجب الوطني، مشيراً إلى أن التلاحم بين المؤسسات الكنسية والوطن يؤدي إلى نتائج مبهرة تخدم المجتمع ككل.

وأوضح أن الهدف الأسمى هو تحويل المدرسة من مجرد مبنى تعليمي إلى مشروع قومي لصناعة مواطن عالم، ومبدع، وفنان، يمتلك اعتزازاً عميقاً بتاريخ بلاده وانتماءً صادقاً لحاضرها ومستقبلها، مع تسليح الطلاب بأدوات التفكير النقدي والقدرة على الإبداع لخدمة الوطن بإخلاص وتفانٍ. وفي سياق متصل، شدد رئيس الطائفة على أن رسالة مدارس سنودس النيل الإنجيلي تتجاوز حدود جودة التعليم الأكاديمي لتصل إلى بناء الشخصية المتكاملة، وتعزيز الثقة بالنفس، وتنمية المهارات القيادية لدى الطلاب، مؤكداً على ضرورة توفير بيئة تربوية آمنة ومحفزة تساعد الأجيال الجديدة على النمو الفكري والإنساني.

ووجه تحية تقدير وإجلال لإدارات المدارس والمعلمين والأمانة العامة، مؤكداً أن هذا التميز هو ثمرة جهود مخلصة وعمل دؤوب يستحق كل الثناء. من جانبه، أشار رئيس سنودس النيل الإنجيلي إلى أن هذه المدارس تمثل أحد أهم النماذج الوطنية التي تدمج بين العلم والقيم الإنسانية، مؤكداً أن فلسفة التعليم في السنودس تنطلق من الإيمان بأن بناء الإنسان هو المدخل الوحيد لتحقيق تنمية مستدامة.

كما أكد الأمين العام لمدارس سنودس النيل أن العمل مستمر لتطوير البيئة التربوية بما يواكب المتغيرات العالمية واحتياجات العصر، مع الحرص الدائم على تقديم تجربة تعليمية شمولية توازن بين الجانب الأكاديمي والتربوي والإنساني، وذلك ترسيخاً لرسالة السنودس في دعم بناء الإنسان المصري الواعي والمبدع، بما يضمن تخريج أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة بفاعلية في نهضة الدولة المصرية في مختلف المجالات العلمية والعملية





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

التعليم الإنجيلي تطوير التعليم بناء الإنسان محافظة أسيوط سنودس النيل

United States Latest News, United States Headlines