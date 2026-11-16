رئيس الوزراء يهنئ مدير عام الويبيدري تانج ويؤكد تحسين ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي

الدكتور مصطفى مدبولي يلتقي دارين تانج في القاهرة لتعزيز التعاون في الملكية الفكرية والابتكار، مع التأكيد على تحسين ترتيب مصر في المؤشر العالمي وجذب الاستثمارات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً هاماً مساء اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، التقى خلاله ب دارين تانج ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية " الويبو". جاء هذا اللقاء في سياق تعزيز العلاقات التعاونية بين مصر والمؤسسة الدولية، وعلى هامش فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الذي يركز على قضايا حق المؤلف الناشئة. وقد شاركت في الاجتماع الدكتورة دارين تانج برفقة عدد من المسؤولين، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية.

تعزيز التعاون مع الويبيدري تانج

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بتوجيه التهنئة القلبية إلى دارين تانج بمناسبة بدء ولايته الثانية كرئيس للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والتي من المقرر أن تنطلق رسمياً في الأول من أكتوبر عام 2026. وقد أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي أدلى صوتها المؤيد لإعادة انتخاب دارين تانج، تقديراً للقيادة المتميزة التي انتهجها خلال الفترتين السابقتين، وجهوده الحثيثة الرامية إلى تدشين نظام عالمي للملكية الفكرية يتميز بالتوازن والفاعلية. كما أوضح مدبولي أن هذا الدعم يعكس تقدير مصر العميق للاهتمامات المشتركة التي تسعى المنظمة لتحقيقها مع الدول الأعضاء، خاصة في مجال توظيف حقوق الملكية كأداة داعمة للابتكار والإبداع والنمو الاقتصادي المستدام.

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الأولويات الاستراتيجية لمصر الجديدة

أعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر القوي لمواصلة دارين تانج لنفس النهج الإيجابي خلال ولايته الثانية، مع التركيز بشكل متزايد على دعم أولويات دول الجنوب العالمي. وشدد الدكتور مدبولي على ضرورة إيلاء المنظمة مزيداً من الاهتمام بتنمية الطابع التنموي لولايتها، والاستجابة الفعالة لاحتياجات وتطلعات الدول النامية والدول الأقل نمواً. وقال إن هذا التركيز سيساعد تلك الدول على تسخير منظومة الملكية الفكرية بشكل أفضل، باعتبارها محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تلبي احتياجات شعوبها وتساهم في رفع مستويات المعيشة وتحسين جودة الحياة من خلال الحماية القانونية المبتكرة.

تحسين ترتيب مصر في المؤشر العالمي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، في أثناء اللقاء، استمرار العمل الجاد من قبل الحكومة المصرية على تحسين ترتيب البلاد في مؤشر الابتكار العالمي، مشيراً إلى التقدم المطرد الذي أحرزته مصر خلال السنوات الأخيرة في هذا الصدد. وأشار رئيس الوزراء إلى أن امتلاك الطلاب والمواطنين للمهارات العملية المتخصصة يُعد من أهم المتطلبات الأساسية للتنافسية في سوق العمل الحديث. كما لفت إلى حرص مصر الشديد على المتابعة الدقيقة والمستمرة للتطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتأثيراتها المباشرة على النظام الدولي للملكية الفكرية، مشدداً على أهمية استمرار دور "الويبو" كمنصة رئيسية للحوار وتبادل المعارف والخبرات بشأن القضايا المستجدة في هذا القطاع الحيوي.

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إنجازات الاستراتيجيات الوطنية

أوضح رئيس الوزراء ما أحرزته مصر من تقدم ملموس في ترجمة الركائز الأربع للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية إلى إنجازات واقعية على الأرض، متضمناً إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية وإصدار قرار بتشكيل لجنة لمراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بالملكية الفكرية. كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي التطلعات لتعزيز برامج التعاون مع المنظمة بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للفترة من 2022 إلى 2027، معرباً عن تقدير مصر للدعم المتواصل الذي يقدمه المدير العام للاستجابة لطلبات الجهات المصرية المعنية، ولا سيما فيما يتعلق ببناء القدرات وتنمية الخبرات الوطنية في مجال الملكية الفكرية. وأكد تطلع مصر لمواصلة تنفيذ المشروعات المدرجة في خطة العمل للتعاون مع المنظمة لعام 2027.

رد دارين تانج والإنجازات الأفريقية

من جانبه، أعرب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، دارين تانج، عن شكره العميق لحسن الاستقبال في مصر، مشيراً إلى أن مصر كانت أول دولة أفريقية أزرها خلال ولايتي الأولى، وهي الآن أول دولة أفريقية أحرص على زيارتها مجدداً خلال ولايتي الثانية، وهو ما يعكس التقدير العميق لمكانة مصر الإقليمية والعالمية. وأشاد دارين تانج بالأداء الاقتصادي المتميز الذي حققته مصر رغم التحديات الجيوسياسية، متحدثاً عن التطور الملحوظ في البنية التحتية، وتقدم مصر من المركز الـ 86 إلى الـ 83 في مؤشر الابتكار العالمي، وتواجد القاهرة كأول مدينة أفريقية في قائمة أفضل 100 تجمع للابتكار عالمياً. وأشار إلى أن مصر تعد الدولة الأكثر إيداعاً لطلبات العلامات التجارية في أفريقيا، مما يترجم رؤية مصر 2030 وريادتها في مجال الابتكار والاستثمار.