الاجتماع ركز على خطة الحكومة لتقديم مليون وحدة سكنية بحلول 2030، حيث شغلت وزيرة الإسكان والمهندسة راندة المنشاوي والنائب وليد عباس، مع تخصيص 65 في المئة للفئات الأولى بالرعاية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مهماً لمتابعة مخططات تنفيذ برنامج المليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة. وقد حضر هذا الاجتماع الوزاري المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى الدكتور وليد عباس ، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية. يهدف هذا الاجتماع إلى تنسيق الجهود الحكومية لضمان تحقيق الأهداف الطموحة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الأهداف الاستراتيجية لمشروع المليون وحدة

تستهدف الحكومة المصرية تنفيذ برنامج قومي شامل لتوفير مليون وحدة سكنية بحلول نهاية عام 2030. يأتي هذا البرنامج تنفيذًا مباشرًا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أعلن عنها خلال فعالية منتدى مصر 2026. يركز توجه الحكومة الرئيسي على التوسع الكبير في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الوحدات المختلفة.

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تسعى الدولة إلى توفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك محدودي الدخل، ومتوسطي الدخل، والفئات الأعلى دخلاً. ويؤكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية الدولة للتوسع العمراني ومواجهة الطلب المتزايد، مع تحقيق التوازن بين أنماط الإسكان المختلفة. ويضمن البرنامج توفير وحدات مناسبة للقدرات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

نسب الحيازة والتركيز على الفئات الأولى بالرعاية

كشفت الوزيرة راندة المنشاوي أن وحدات الإسكان الاجتماعي، والإيجار، والإيجار المنتهي بالتملك، تستحوذ على نحو 65 في المئة من إجمالي المستهدف البالغ مليون وحدة سكنية. يعكس هذا الرقم الأولوية الكبيرة التي تضعها الدولة لتلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل. كما تهدف هذه النسبة إلى تعزيز البعد الاجتماعي للبرنامج السكني القومي.

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تستهدف الاستراتيجية توفير أنماط متعددة من الحيازة، مما يمنح المواطنين خيارات تتناسب مع قدراتهم الاقتصادية. يمكن للمواطنين الاختيار بين التملك المباشر، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك. بالإضافة إلى ذلك، يتم تنويع مستويات الإسكان لتشمل الاجتماعي، والمتوسط، وفوق المتوسط، والفاخر، بالإضافة إلى إسكان العمال المتميز المخصص للعاملين بالمصانع.

شراكات المطورين والتوزيع الجغرافي للمشروعات

تتضمن خطة الحكومة التوسع في برامج الشراكة مع المطورين العقاريين، لإتاحة الفرصة لمشاركة مختلف فئاتهم في تنفيذ المشروعات. يهدف هذا التعاون إلى تنويع مصادر التمويل والتنفيذ، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة وتسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية المطلوبة. تسعى هذه الشراكات أيضًا إلى زيادة المعروض من الوحدات بمختلف المستويات.

استعرض الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، الأراضي المقترحة والتوزيع الجغرافي للمدن المستهدف إقامة المشروعات بها. تم تحديد المساحات المتاحة لاستيعاب وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط بمختلف مستوياته، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج. تشمل المخططات توزيع الوحدات وفقًا لطبيعة كل مدينة واحتياجاتها، مع مراعاة التوسع في الإسكان المتميز والإسكان المتوسط.

يتم تحقيق الانتشار الجغرافي للمشروعات بما يتوافق مع خطط التنمية العمرانية والتوسع في المدن الجديدة. يضمن هذا التوزيع تحقيق التوازن بين الإسكان الموجه للفئات الأولى بالرعاية والإسكان المخصص للشرائح الأعلى دخلًا. يهدف البرنامج إلى ضمان استدامة المشاريع العمرانية وخدمتها لسكان المناطق المستهدفة على المدى الطويل.