الرئيس السيسي يؤكد ضرورة التعاون الإفريقي وإصلاح النظام المالي العالمي وتخفيف الديون لضمان التنمية المستدامة خلال افتتاح النسخة السادسة لمنتدى أسوان.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته في النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، أن القارة الإفريقية تواجه تحديات متشابكة ومعقدة نتيجة تصاعد الأزمات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى التسارع الكبير في التحولات الجيوسياسية العالمية. وشدد الرئيس على أن التعاون والعمل المشترك ليس مجرد خيارًا سياسيًا، بل يمثل خيارًا مصيريًا لا يمكن التراجع عنه، وهو ضرورة حتمية لإصلاح منظومة العمل متعدد الأطراف وتحقيق نظام دولي أكثر عدالة وتوازنًا.

تحديات متعددة الأبعاد تواجه القارة

يعتبر هذا المنتدى ساحة متميزة لطي تحديات القارة وتبادل الآراء حول التحولات العالمية، حيث نجح في دوراته الخمس الماضية في دعم جهود تحقيق السلم والأمن والتنمية في إفريقيا. ويجتمع القادة والضيوف في أسوان، المدينة التاريخية التي تعد صرحًا للحضارة وجسرًا يربط بين الحضارات، في لحظة دولية بالغة الدقة. تتسارع فيها التطورات وتتداخل فيها الأزمات، مما يحتم على القارة تحمل نصيب مضاعف من تداعيات هذا المشهد الدولى المضطرب.

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رسائل السيسي الثلاث للنظام العالمي

طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي ثلاث رسائل رئيسية بشأن مستقبل القارة الإفريقية، بدءًا بالرسالة الأولى التي تؤكد على أن القصور الحالي في منظومة العمل متعدد الأطراف لا يجب أن يكون مبررًا للتخلى عنها، بل دافعًا قويًا لإصلاحها وتجديدها على أسس أكثر عدالة. ووصف التعاون المشترك بأنه خيار مصيري يفرضه واقع العالم الحالي، مما يتطلب إعادة هيكلة الآليات الدولية لضمان فعالية أكبر.

الدور القيادي لإفريقيا في التشريع الدولي

أشار الرئيس السيسي في رسالته الثانية إلى وجوب أن تكون القارة الإفريقية شريكًا أصيلاً وفاعلًا في صياغة قواعد النظام الدولي، rather than مجرد متلقٍ لها. وأكد على ضرورة اضطلاع القارة بدور قيادي في جهود تشكيل نظام دولي أكثر إنصافًا وفعالية، قادرًا على تمثيل مصالح الشعوب الإفريقية بشكل حقيقي ومباشر في المحافل العالمية الكبرى.

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إصلاح النظام المالي وتخفيف أعباء الديون

في رسالته الثالثة، شدد الرئيس السيسي على أن رؤية إفريقيا لإدارة القواسم العالمية المشتركة يجب أن تنطلق من تصور متكامل يضع التنمية في صميم أولوياته. طالب بإصلاح جاد للنظام المالي الدولي، ييسر للدول النامية الوصول إلى تمويل تنموي طويل الأجل وميسور التكلفة، ويخفف عنها أعباء الديون المتراكمة التي تعيق مسارات النمو والتطور الاقتصادي.

التزام عالمي بالدعم وبناء السلام

أضاف الرئيس أن بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، سواء في القارة الإفريقية أو المنطقة العربية، يمثل أولوية ملحة لا تحتمل التأجيل. واعتبر ذلك مسؤولية دولية مشتركة لا تقبل التنصل، وتستلزم تضافر جهود المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم للدول المعنية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء واضطراب سلاسل الإمداد التي تؤثر سلبًا على الاستقرار.

تحويل التحديات إلى فرص للمستقبل

ختم الرئيس كلمته بالتأكيد على ثقته العميدة في قدرة القارة الإفريقية، بفضل طاقات وإمكانات وإرادة شعوبها، على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية. ودعا إلى الإسهام بفاعلية في رسم ملامح مستقبل أكثر أمانًا وعدلاً وازدهارًا، ليس لشعوب القارة فحسب، بل للإنسانية جمعاء، مؤكدًا التزام مصر بتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين لتنفيذ أجندة إفريقيا ٢٠٦٣.