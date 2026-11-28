أعلن الدكتور أحمد السبكي خلال الملتقى السنوي السابع أن منظومة التأمين الصحي الشامل تستهدف 18 مليون مواطن، مع خفض الإنفاق الصحي المباشر وتحويل القطاع نحو الرقمنة والعدالة.

أطلق الدكتور أحمد السبكي ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ، فعاليات الملتقى السنوي السابع للهيئة في محافظة بورسعيد، تحت شعار "مستقبل صحة مصر". جاء هذا الإعلان الرسمي في حضور نخبة من القيادات الحكومية، والمحافظين، والدبلوماسيين، والخبراء الدوليين، وذلك استكمالاً لمسيرة الإصلاح الصحي التي انطلقت قبل سبع سنوات.

تاريخ منظومة التأمين الصحي الشامل ومستهدفات التوسع

أوضح الدكتور أحمد السبكي أن انعقاد الملتقى يأتي تزامناً مع مرور سبع سنوات على إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد. وأشار إلى أن هذه المنظومة امتدت وصولاً إلى محافظة المنيا، لتصبح المحافظة السابعة ضمن خريطة تنفيذ المشروع الوطني، مما يعكس تسارع وتيرة التغطية الصحية في جميع أنحاء الجمهورية.

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وأكد رئيس الهيئة أن السنوات السبع الماضية شهدت تأسيس نموذج متكامل للرعاية الصحية يقوم على مبدأ العدالة، حيث تضمن الدولة حق العلاج للجميع. وتتوسع المنظومة حالياً لتشمل المرحلة الثانية التي تستهدف أكثر من 12 مليون مواطن، بما يرفع إجمالي المستفيدين المستهدفين في المرحلتين الأولى والثانية إلى نحو 18 مليون مواطن.

الإنجازات الرقمية والتحصيل المالي للمواطنين

كشف الدكتور أحمد السبكي عن تحولات جذرية في البنية التحتية الرقمية، حيث تم بناء ذاكرة صحية رقمية متكاملة تضم أكثر من 7.3 مليون ملف صحي إلكتروني موحد. وسجلت المنصات الإلكترونية 83 مليون تشخيص طبي إلكتروني، وتم إصدار أكثر من 53 مليون وصفة طبية إلكترونية، مما يعزز كفاءة إدارة الخدمات ويضمن اتخاذ القرار بدقة.

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وأشار المتحدث إلى أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل أسهم في خفض الإنفاق الصحي المباشر من جيوب المواطنين من 70% إلى 46.8%. كما وفرت الدولة التغطية الصحية بنسبة 100% لغير القادرين، حيث تتحمل الخزانة العامة تكلفة اشتراكاتهم، مما يرسخ مبدأ الحماية الصحية الشاملة ويقلل العبء المالي عن الأسر المصرية.

تطوير الكوادر الطبية والمرافق الصحية

استعرض رئيس الهيئة جهود تطوير الموارد البشرية، حيث بلغ معدل استبقاء الكوادر البشرية 91%، مع زيادة الأجور بنسبة 120% لتحفيز العاملين في القطاع الصحي. وتم تنفيذ أكثر من 192 ألف برنامج تدريبي داخلي، بالإضافة إلى 51 برنامجاً تدريبياً خارجياً، لدعم تنمية قدرات الأطباء والممرضين ورفع كفاءة الأداء السريري والإداري.

فيما يتعلق بالخدمات الأولية، قدمت الهيئة أكثر من 54 مليون خدمة في مجال طب الأسرة، مع ميكنة 100% من الوحدات الصحية. واعتمدت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR" 92% من هذه الوحدات، بما يسهم في تلبية نحو 70% من الاحتياجات الصحية للمواطن بالقرب من محل إقامته، دون الحاجة للتنقل لمسافات طويلة.

الاستثمار في البنية التحتية والمرافق

أكد الدكتور أحمد السبكي أن مبادرة "حياة كريمة" لعبت دوراً محورياً في تطوير البنية التحتية الصحية، حيث جرى تطوير أكثر من 2400 منشأة صحية باستثمارات تقارب 335 مليار جنيه. كما أسهمت مبادرات الصحة العامة، مثل مبادرة "100 مليون صحة"، في فحص أكثر من 70% من المواطنين، مما أدى إلى إعلان مصر خالية من فيروس سي.

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وتسعى الهيئة إلى تطبيق سبع ركائز استراتيجية في المستقبل، تتضمن التوسع في نموذج المستشفى الافتراضي، وتعزيز التوأمة مع مراكز التميز الإكلينيكية العالمية. وقد بدأت هذه الشراكات بمستشفى رمد بورسعيد بالتعاون مع خبراء بريطانيين، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج القومي للجراحات الروبوتية لتدريب الأطباء في التخصصات الدقيقة.