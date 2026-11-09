رئيس مجلس النواب المصري يلتقي نظيره القبرصي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

التقى رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي مع رئيسة مجلس النواب القبرصي أنيتا ديميتريو في نيقوسيا لمناقشة تعميق العلاقات الثنائية والاستثمارية وتبادل الخبرات البرلمانية في إطار الشراكة الاستراتيجية.

في خطوة تعزيزية للعلاقات الدبلوماسية والبرلمانية، التقى المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب المصري ، السيدة أنيتا ديميتريو ، رئيسة مجلس النواب القبرصي ، خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية قبرص. وقد جاءت هذه الاجتماعات في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس المجلس المصري، حيث ركزت المباحثات على آليات تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات التشريعية في البلدين.

أطر التعاون البرلماني والاستراتيجي

تناولت المباحثات الموسعة التي جرت بين الجانبين سبل تعزيز التعاون مع مجلس النواب القبرصي في مختلف المجالات البرلمانية، بما يشمل تبادل الخبرات التشريعية المتقدمة. كما تم التركيز على مواصلة التشاور والتنسيق الثنائي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، مما يعكس رغبة مشتركة في بناء جسور متينة من التفاهم.

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أشاد المستشار هشام بدوي خلال اللقاء بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص، مشيرًا إلى أن هذا الزخم توج بالتوقيع على الإعلان المشترك بشأن الارتقاء بالعلاقات المصرية القبرصية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وأكد رئيس مجلس النواب المصري أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعميق التعاون في مجالات الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية.

كما دعا بدوي إلى تشجيع تبادل الزيارات بين اتحادات ودوائر الأعمال في البلدين، بهدف التعرف إلى الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة أمام القطاع الخاص. وشدّد على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لتفعيل جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين مصر وقبرص، بما يخدم المصالح الاقتصادية والسياسية للشعبين.

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مواقف الأطراف والدعم الاقتصادي

من جانبها، أكدت أنيتا ديميتريو رئيسة مجلس النواب القبرصي على العلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، واصفة مصر بأنها أهم حليف وشريك استراتيجي ليس لقبرص فقط، وإنما للاتحاد الأوروبي بأكمله. مشددة على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بوصفه رافدًا مهمًا لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وشددت الرئيسة القبرصية على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيدة بجهود مصر الكبيرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي. جاء ذلك خاصة في ظل الظروف والاضطرابات الجيوسياسية التي تعيشها المنطقة حاليًا، مما يجعل الدور المصري محوريًا في الحفاظ على التوازن الإقليمي.

التفاعل الإنساني والاستعدادات المستقبلية

عقب اللقاء المباشر، اصطحبت رئيسة مجلس النواب القبرصي المستشار هشام بدوي في جولة داخل المجلس، حيث استعرضت بالشرح المفصل دور المجلس واختصاصاته، وآليات وأدوات عمله في أداء المهام المنوطة به. وخلال هذه الجولة، دون المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس المصري، كلمة في دفتر تشريفات مجلس النواب القبرصي، أشار فيها إلى سعادته البالغة بزيارة جمهورية قبرص في ظل العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.

وفي ختام الزيارة، عقدت كل من أنيتا ديميتريو رئيس مجلس النواب القبرصي والمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب المصري مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا. استهلت رئيسة المجلس القبرصي المؤتمر بتقديم العزاء لمصر في حادث قطار العياط، مؤكدة تضامن قبرص مع مصر في هذا الحادث الأليم، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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وأعرب المستشار هشام بدوي عن خالص تقديره لكلمات العزاء والمواساة الصادقة المقدمة من رئيسة مجلس النواب القبرصي بشأن ضحايا حادث تصادم قطار العياط، مؤكدًا المتابعة الدقيقة للآثار المترتبة على الحادث والدعاء بالرحمة للشهداء والشفاء للمصابين. كما شدد خلال المؤتمر على الرغبة الصادقة لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص على كل الأصعدة، خاصة في المجال البرلماني.