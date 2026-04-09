رئيس الوزراء يبحث مستجدات الاقتصاد والسياسة الإقليمية خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، قضايا اقتصادية وسياسية هامة، بما في ذلك أداء الاقتصاد المصري، وتطورات المنطقة، وتوجيهات الرئيس بشأن الطاقة المتجددة والمخزون الاستراتيجي. كما استعرض رئيس الوزراء أنشطته خلال الأسبوع، وتوصيات اللجنة المركزية للأزمات، وجولته التفقدية في المنطقة الاستثمارية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، اجتماعه الأسبوعي لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة. استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم أصدق التهاني لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع المسيحيين في مصر والعالم بمناسبة الأعياد.

كما أشاد بالعديد من الفعاليات الرئاسية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية، بما في ذلك اجتماع لاستعراض مشاريع الطاقة المتجددة، وتقييم قدرات إضافة طاقة الرياح والشمسية وأنظمة تخزين البطاريات للشبكة الكهربائية. وأشار إلى اجتماع آخر تناول أداء الاقتصاد المصري، وتطورات القطاع المصرفي، وتوجيهات الرئيس لتعزيز الحوافز الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص. أكد الدكتور مدبولي على التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة للتنمية، وضمان توفير العملة الصعبة لتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات البترولية. وشدد على حرص الحكومة على تعزيز بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. خلال الاجتماع، تناول رئيس الوزراء التطورات السياسية في المنطقة، بما في ذلك إعلان الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، وجهود مصر في الوساطة لتحقيق الاستقرار والسلام. وجدد دعم مصر لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكدا على التزام الدولة بدعم أمن واستقرار ورخاء هذه الدول الشقيقة. وأشار إلى توجيهات الرئيس بزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والمنتجات البترولية والأدوية، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية، وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة. وجه رئيس الوزراء وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتكثيف الرقابة على سرقة التيار الكهربائي، ومتابعة خطة تركيب العدادات الذكية. كما وجه وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسراع في رقمنة منظومة تداول السلع، لتتبع حركة السلع ومكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار. تطرق رئيس الوزراء إلى أنشطته خلال الأسبوع، بما في ذلك ترؤسه اجتماع اللجنة المركزية للأزمات، والتوصيات الصادرة عنها، والتي شملت تأجيل أو إبطاء بعض المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة ثلاثة أشهر، وتخفيض مخصصات الوقود للسيارات الحكومية، وتفعيل العمل عن بعد في الحي الحكومي والمحافظات لتوفير الوقود. أشار إلى جولته التفقدية في المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، مؤكدا على دعم الحكومة للاستثمار المحلي وتذليل العقبات أمام المستثمرين، والتوسع في المناطق الاستثمارية. كما أوضح أن الحكومة تسعى جاهدة لدعم المستثمرين وتوفير السلع بأسعار معقولة





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاقتصاد المصري الطاقة المتجددة الأمن القومي

United States Latest News, United States Headlines