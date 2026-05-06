رئيس الوزراء المصري يعلن تأمين الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي

كشف الدكتور مصطفى مدبولي عن تفاصيل منظومة الرقابة على السلع الاستراتيجية في مصر، مؤكداً توفر مخزونات تكفي من 3 أشهر إلى سنة، مع استقرار موسم القمح وضمان وفرة السلع في الأسواق.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري في تصريحات صحفية موسعة ومفصلة أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بملف الأمن الغذائي ، حيث يمثل هذا الملف أولوية قصوى في أجندة الحكومة المصرية لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين من أي تقلبات قد تطرأ على سلاسل التوريد العالمية.

وأوضح رئيس الوزراء أنه يتابع بشكل شخصي ودقيق كافة تفاصيل المخزون السلعي من خلال تقارير يومية مفصلة تصله بانتظام، تتناول حجم الاحتياطيات المتوفرة من كافة السلع الأساسية، مع رصد دقيق لحجم الاستهلاك اليومي وتطور معدلات الإنتاج المحلي، وذلك لضمان التدخل السريع في حال وجود أي فجوات في التوزيع أو التوفر. وأشار مدبولي إلى أن مفهوم الاحتياطي الذي تشير إليه التقارير هو الكميات الموجودة فعلياً على الأراضي المصرية في الوقت الراهن، بينما تسير بالتوازي عمليات تعاقدات خارجية كبرى لضمان تدفق شحنات إضافية من السلع في الفترات المقبلة، مما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة أي تحديات مفاجئة.

وفيما يتعلق بالمدد الزمنية للاحتياطيات الاستراتيجية، كشف رئيس الوزراء أن الحكومة تحافظ على مخزون آمن من السلع الأساسية يتراوح ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر، وفي بعض السلع الحيوية قد يصل هذا الاحتياطي إلى سنة كاملة، وهو ما يعكس رؤية الدولة في بناء سد منيع ضد الأزمات الغذائية العالمية.

وتحدث مدبولي بإسهاب عن موسم القمح الحالي، مؤكداً أنه يمضي بخطى ثابتة وبصورة جيدة للغاية، حيث لفت الانتباه إلى أن حالة الطقس والأجواء الباردة التي شهدتها البلاد مؤخراً تعمل في الواقع لصالح المحصول، إذ تساهم هذه البرودة في تأخير عملية نضج القمح، مما يؤدي إلى زيادة سمك الحبة ورفع قيمتها الغذائية ومحتواها من العناصر الأساسية، وهو ما ينعكس إيجاباً على جودة الإنتاج النهائي وكميته، مؤكداً أن الدولة تتابع بدقة مراحل النمو لضمان تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة من هذا المحصول الاستراتيجي.

وعلى صعيد حركة الأسعار في الأسواق المحلية، أوضح رئيس الوزراء أن أي تحرك في أسعار بعض السلع لا يعود إلى نقص في التوفر، بل هو نتيجة طبيعية لتغيرات في تكاليف النقل واللوجستيات، إضافة إلى التأثر المباشر بتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية، وهو أمر يحدث في كافة دول العالم دون استثناء. وشدد مدبولي على أن الحكومة تفرض رقابة صارمة ومكثفة على كافة الأسواق لمنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع، مؤكداً أن وفرة الإنتاج المحلي والاحتياطيات المتوفرة تساهم بشكل فعال في خلق توازن في العرض والطلب.

وقارن رئيس الوزراء بين الوضع الحالي والوضع الذي كان سائداً قبل عامين، حيث كانت هناك بعض السلع التي شهدت اختفاءً مؤقتاً أو نقصاً في الكميات المتاحة مقارنة بحجم الطلب، مؤكداً أن تلك المرحلة قد انتهت تماماً بفضل السياسات الجديدة في الإدارة والرقابة. واختتم تصريحاته بالتأكيد على عدم وجود نقص في أي سلعة استراتيجية في الوقت الحالي، وأن الحكومة ستستمر في اتباع نهج المتابعة المستمرة والمراقبة الدقيقة للمخزونات لضمان استقرار الحياة اليومية للمواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم الأساسية بأسعار عادلة





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الأمن الغذائي مصطفى مدبولي السلع الاستراتيجية القمح الاقتصاد المصري

United States Latest News, United States Headlines