رئيس مركز البحوث الزراعية يتفقد تجهيزات الفرع الجديد للمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف في سخا

تفقد الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، آخر التجهيزات الخاصة بإنشاء فرع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بمحطة البحوث الزراعية بسخا، في كفر الشيخ، خلال جولة ميدانية رافقه فيها عدد من كبار مسؤولي المركز. تستهدف الزيارة متابعة الإنجازات ودراسة سبل تعزيز التعاون بين المركز الإقليمي ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني والمحطة البحثية لتعظيم الاستفادة من القدرات المتاحة، وضمن جهود الوزارة لتعزيز البنية البحثية لخدمة الزراعة والثروة الحيوانية.

هذه الزيارة تأتي تنفيذاً لتكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمراجعة الجهود الرامية لتعظيم الاستفادة من الإمكانات البحثية والفنية المتاحة. رافق الدكتور عبد العظيم في جولته الميدانية عدد من كبار مسؤولي المركز، بمن فيهم الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع شئون التعاونيات والمديريات والتدريب، والدكتور سعد موسى نائب رئيس المركز والمشرف على العلاقات الخارجية، والدكتور محمد الخولي أمين عام المركز، والدكتور محمد الشربيني مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، والدكتور محمد الشافعي مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى عدد من مديري المعاهد البحثية الأخرى، ما يؤكد على عمق التنسيق والتعاون القائم بين مختلف الجهات البحثية التابعة للمركز.

خلال الزيارة، اطلع رئيس المركز على سير الأعمال الإنشائية والتجهيزات الجارية في الموقع الجديد، ودرس معدلات التنفيذ والاستعدادات اللازمة لتشغيل المعامل. كما ناقش مع الحضور سبل تعزيز التعاون بين المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ومحطة البحوث الزراعية بسخا، من أجل تعظيم الاستفادة من القدرات البحثية والفنية المشتركة لخدمة قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في المنطقة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد الشربيني مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف أن إنشاء هذا الفرع في سخا يشكل نموذجاً ملموساً للتكامل بين معاهد ومراكز البحث التابعة لوزارة الزراعة، ويعكس التزام المؤسسات البحثية بتطوير العمل المؤسسي المشترك. وأضاف أن الفرع الجديد سيساهم بشكل فاعل في دعم منظومة تحليل الأغذية والأعلاف، وتقديم خدمات بحثية واستشارية متميزة للباحثين والمنتجين والمربين في محافظات الدلتا.

وقد شارك في هذه الجولة مجموعة إضافية من الشخصيات البحثية البارزة، مثل الدكتور أحمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين، والدكتور وليد يحيى مدير معهد بحوث القطن، والدكتور حاتم الحمادي رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية، والدكتور فتح الله حسن رئيس قطاع الإنتاج، إلى جانب عدد كبير من العلماء والباحثين في مراكز البحوث الزراعية. تأتي هذه الزيارة في ظل المتابعة الدقيقة التي تقوم بها قيادات وزارة الزراعة للمشروعات التطويرية الكبرى، وذلك من أجل ضمان سرعة الإنجاز واستثمار كافة الإمكانات البحثية والبنى التحتية المتاحة لخدمة القطاع الزراعي وقطاع الثروة الحيوانية في مصر





