رئيس الوزراء يشيد بدور الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية في المؤتمر الدولي

رئيس الوزراء يكشف عن استراتيجية مصر الجديدة للملكية الفكرية 2022-2027 ومواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي لحماية حقوق المبدعين في العاصمة الجديدة.

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، كلمة رئيسية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الخاص بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية " الويبو"، والذي عُقد في العاصمة الجديدة. حضر هذا الحدث الدولي نخبة من الوزراء، بالإضافة إلى دارين تانج، المدير العام للمنظمة، وهشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، إلى جانب خبراء من مختلف دول العالم.

تحديات الذكاء الاصطناعي وحقوق المؤلف

استهل رئيس الوزراء كلمته بالتعبير عن ترحيبه الحار بالمشاركين في مصر، مشيداً بالتعاون بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية والجهاز المصري للملكية الفكرية في تنظيم هذا الحدث المهم. وأشار مدبولي إلى أن العالم يمر بمرحلة تحولات سريعة في أنماط الإبداع والإنتاج الثقافي، مدفوعة بالتطور الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

Also read شبورة كثيفة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن اختيار موضوع المؤتمر يعكس إدراكاً عميقاً لأهمية اللحظة الراهنة، حيث يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً واسعة للابتكار لكنه يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية. تناول رئيس الوزراء قضايا تتعلق بمصادر البيانات، واستخدام المصنفات المحمية، وحقوق المبدعين، وتوزيع القيمة الاقتصادية الناتجة عن هذه الأعمال الإبداعية الجديدة.

استراتيجية 2022-2027 لتطوير المنظومة

لفت رئيس الوزراء الانتباه إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة الملكية الفكرية، رافعة إياها لأداة دعم الابتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد. وأشار إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في سبتمبر 2022 للفترة من 2022 إلى 2027، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

Advertisement

تتضمن هذه الاستراتيجية أربعة أهداف مترابطة تهدف إلى تعزيز الحوكمة، وتطوير البيئة التشريعية، وتعظيم المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، ونشر الوعي بأهميتها. وجاء إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية كخطوة مؤسسية جوهرية لتنسيق الجهود الوطنية وتعزيز كفاءة إدارة الحقوق وتطوير السياسات المرتبطة بها.

مصر والذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الإبداعي

أكد مدبولي أن الحكومة تواصل العمل على تحديث الإطار التشريعي ليتواكب مع التطورات التكنولوجية الجديدة، مع مراعاة مصالح جميع المبدعين واحتياجات البحث العلمي. تهدف هذه الجهود إلى تعظيم العائد الاقتصادي للأصول الفكرية في قطاعات الثقافة والصناعات الإبداعية والبحث العلمي والصناعة والتكنولوجيا.

شدد رئيس الوزراء على أهمية حماية الرصيد الحضاري والثقافي الثري لمصر، مؤكداً أن تطوير الطاقات البشرية والإبداعية هو استثمار حقيقي في الاقتصاد الوطني والأجيال الجديدة. ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي الشراكة الممتدة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ودعا لتبادل الخبرات وبناء القدرات لمواجهة التحديات الجديدة.

تزامين声 الدول النامية في النقاشات

شدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يكون للدول النامية صوت مؤثر في صياغة النقاشات الدولية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية. أكد أن هذا الصوت ضروري لضمان نظام أكثر توازناً وشمولاً، يتيح للجميع الاستفادة من فرص التكنولوجيا الحديثة التي تغير وجه الإنتاج الثقافي.

Advertisement

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالتطلع إلى أن يسهم المؤتمر في إثراء الحوار الدولي وتقريب وجهات النظر للخروج بتوصيات عملية. شدد على التزام مصر بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية للملكية الفكرية لضمان مستقبل تكون فيه حماية الحقوق حافزاً للإبداع وتكون فيه التكنولوجيا وسيلة للازدهار.