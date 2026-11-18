الدكتور مصطفى مدبولي يشهد إطلاق المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة بمقر وزارة الاستثمار. تهدف المبادرة لتطوير منظومة التجارة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ال مصر ي، فعاليات الإطلاق الرسمي للمختبر التنظيمي ومركز الابتكار ل تكنولوجيا التجارة ، وذلك ضمن جهود الدولة الرامية لتحديث القطاع التجاري. وقد أُقيمت الفعالية بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث كان في استقبال رئيس الوزراء الدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

إطلاق المختبر التنظيمي للابتكار التجاري

يأتي إطلاق مبادرة المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة في مصر كخطوة استراتيجية ضمن التوجه العام للدولة نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي بشكل فعال. تهدف هذه الخطوة إلى تطوير منظومة التجارة الداخلية والخارجية، وتعزيز كفاءتها من خلال دمج الأدوات الرقمية المتقدمة في العمليات التشغيلية. ويهدف هذا المشروع إلى دعم الابتكار المحلي وتوفير بيئة مناسبة وآمنة لاختبار الحلول التكنولوجية الجديدة قبل تعميمها. يعمل المختبر كمنصة تجريبية تسمح للشركات الناشئة والكبيرة بتجربة نماذج أعمال مبتكرة، مما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع التجاري المصري.

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دعم الحلول التكنولوجية الواعدة

تركز الوزارة على توفير الدعم اللازم لتطبيق الحلول التكنولوجية الواعدة على نطاق أوسع في السوق المصري. يسعى هذا النهج إلى خفض التكاليف التشغيلية، وتحسين تجربة المستهلك، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية. يعكس هذا الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة رغبة الحكومة في بناء اقتصاد رقمي مستدام وقادر على مواكبة التطورات العالمية السريعة. ويُعد المختبر التنظيمي نقطة تحول في كيفية تعامل الجهات الرقابية مع الابتكارات الجديدة، حيث يسمح بتطبيق أطر تنظيمية مرنة تدعم النمو مع ضمان حماية حقوق جميع الأطراف. هذا النهج التجريبي يتيح للجهات المعنية فهم المخاطر والفوائد المحتملة قبل اعتماد سياسات دائمة تؤثر على السوق بأكمله.

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مشاريع استثمارية رائدة

في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء على أهمية المشروع الاستثماري "نيفيرا"، معتبراً إياه أحد أهم المشروعات السياحية الواعدة في مصر. ويأتي هذا التأكيد في إطار السعي لتنويع مصادر الدخل القومي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاعات الحيوية. يُظهر الاهتمام بمشروع "نيفيرا" استراتيجية الحكومة لبناء بنية تحتية سياحية متطورة تدعم السياحة الراقية وتخلق فرص عمل جديدة.

تطبيق الإجراءات القانونية المشددة

إلى جانب التنمية الاقتصادية والتجارية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تطبيق القانون بصرامة لضمان النزاهة في السوق المصري. وقد وجه بالتوجه إلى الإجراءات القانونية حيال أربعة عناصر جنائية تم القبض عليهم بعد غسل مبلغ 50 مليون جنيه.