رئيسة سلوفينيا تناقش التحديات العالمية مع طلاب جامعة القاهرة

الرئيسة ناتاشا بيرتس موسار تتحدث عن تمكين الشباب والقانون الدولي خلال محاضرة بجامعته القاهرة، بحضور الوزير قنصوة ورئيس الجامعة عبدالصادق، يوم 4 نوفمبر 2026.

شهدت جامعة القاهرة حضورًا دبلوماسيًا رفيع المستوى، عندما استضافت الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار ، رئيسة جمهورية سلوفينيا ، لإلقاء محاضرة أكاديمية هامة. وقد دارت الجلسة حول التحديات العالمية الكبرى والمسئوليات المترتبة على الأجيال المقبلة في ظل المتغيرات الدولية الحالية. وقد حضر هذا الفعالية الرسمية كوكبة من الشخصيات الدبلوماسية والأكاديمية، بالإضافة إلى قيادات الجامعة ومجتمعها الطلابي.

التفاصيل الرسمية لزيارة الرئيسة موسار

تأتي هذه الزيارة كجزء من الفعاليات المخصصة لليوم الثاني ضمن جدول الأعمال الرسمي لزيارة رئيسة سلوفينيا إلى مصر. وقد أقيمت المحاضرة في قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2026. وقد ركزت المحاضرة على موضوعات حيوية تتعلق بأهمية احترام القانون الدولي والمبادئ الأخلاقية في العلاقات الدولية المعاصرة. رسائل تمكين الشباب والحوار الدولي Also read ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال أبريل 2026

تميزت زيارة الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار لجامعة القاهرة بتوثيقها المباشر عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس". حيث نشرت رئيسة سلوفينيا مجموعة من الصور التي توثق لحظة الحوار المباشر مع طلبة الجامعة، مؤكدة على أن تمكين الشباب يعزز قوة المجتمعات نفسها. وأكدت أن الاستثمار في قدرات الأجيال الجديدة أمر حتمي لمواجهة التحديات المستقبلية بفعالية.

أهداف المحاضرة والمضامين الإنسانية

تناولت المحاضرة دعوات صريحة نحو إصلاح منظومة الأمم المتحدة وتفعيل آليات حماية حقوق الإنسان على مستوى العالم. كما ركزت الرئيسة موسار على ضرورة وضع ضوابط قانونية وأخلاقية صارمة لاستخدامات تقنية الذكاء الاصطناعي. كما دعت إلى تحرك دولي أكثر فاعلية لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات الإنسانية، لا سيما في سياق الأوضاع في قطاع غزة.

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ردود الفعل والتغطية الإعلامية للزيارة

أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الاهتمام الإعلامي الدولي الكبير بزيارة رئيسة سلوفينيا يعكس المكانة الرفيعة للجامعة. وأشار إلى أن اهتمام رئيسة سلوفينيا بتوثيق حوارها مع الطلاب يؤكد أن جامعة القاهرة تعد منبرًا حيويًا للتواصل مع قادة العالم وصناع القرار. كما أشاد بعناية ووعي طلابها وقدرتهم على مناقشة القضايا الدولية المعقدة بعمق.

استمرار التفاعل الثقافي والدبلوماسي العالمي

تأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة من الزيارات الدولية رفيعة المستوى التي استضافتها جامعة القاهرة خلال الفترة الماضية. وقد تعكس هذه التفاعلات انفتاح المؤسسة التعليمية على التعاون مع المؤسسات والشخصيات الدولية لتعزيز دورها الأكاديمي والثقافي. وتسعى الجامعة من خلال هذه الفعاليات إلى ترسيخ مكانتها كمنبر للحوار والتواصل بين الثقافات والشعوب المختلفة.