رئيس الوزراء يفتتح مشروعات تنموية وخدمية جديدة في الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجديدة وتفقد مشروعات أخرى ضمن جولة لمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وتضمنت الزيارة افتتاح مصانع لتوفير فرص عمل ومحاور مرورية جديدة لتخفيف الاختناقات، في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لدفع عجلة التنمية في المحافظات وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.

افتتح مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عددا من المشروعات الخدمية والتنموية في الإسكندرية وتفقد بعض المشروعات الأخرى في إطار الجهود الحكومية لتشغيل المشروعات المختلفة ودخولها الخدمة ودفع وتيرة العمل في المشروعات بالمحافظات والوقوف على التحديات التي تواجه تنفيذها بما يسهم في الإسراع بالانتهاء وفق المخططات الزمنية لتحقيق النفع العام للمواطنين.

أعرب مدبولي عن سعادته بهذه الجولة في الإسكندرية بعد عدة أشهر من الزيارة السابقة لما تمثله من قيمة تاريخية عظيمة وأهميتها كمقصد سياحي عالمي. مؤكداً أن الإسكندرية شهدت طفرة تنموية كبرى خلال السنوات الماضية شملت إنجازات ضخمة في البنية التحتية والمرافق والمشروعات القومية وتطوير شبكة الطرق والمحاور بالإضافة إلى مشروعات الإسكان البديل والقضاء على المناطق غير الآمنة والعشوائيات ومشروعات "حياة كريمة" التي غيرت ملامح الحياة.

أضاف رئيس الوزراء أنه يشهد افتتاحاً وتفقداً لعدد من المصانع في المحافظة والتي تعد إضافة حقيقية للاستثمارات وتوفر آلاف فرص العمل للشباب في الإسكندرية والمحافظات المجاورة، إضافة إلى مشروعات خدمية تشمل افتتاح وتشغيل محاور جديدة لتخفيف الاختناقات المرورية. أكد أن هذه المشروعات أسهمت في تحقيق نقلة نوعية للخدمات المقدمة للمواطنين وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه عبر الجهود في جميع القطاعات لتوفير جودة حياة أفضل.

من جهته قال المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية إن إجمالي المشروعات الاستراتيجية التي نفذت وجارٍ تنفيذها منذ عام 2014 حتى الآن بلغت 94 مشروعاً بتكلفة 402 مليار جنيه منها 63 مشروعاً تم الانتهاء منها بتكلفة 96 مليار جنيه وجارٍ تنفيذ 31 مشروعاً بتكلفة 306 مليارات جنيه. أضاف المحافظ أن من أهم المشروعات الجاري تنفيذها إنشاء مدينة أبو قير الجديدة على مساحة 3500 فدان وتطوير منظومة النقل "مترو أبو قير" والمسار الناقل لمياه ترعة الحمام لزراعة مليوني فدان في "مشروع الدلتا الجديدة" فضلاً عن مشروعات الطرق.

خلال السنوات العشر الماضية تم ضخ استثمارات في شبكة الطرق الرئيسية والقومية في 17 مشروعاً بطول 200 كيلومتر كما شهدت قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والإنارة العامة مشروعات كبرى علاوة على مشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار ومشروعات التعليم حيث تم توفير أراضي لهيئة الأبنية التعليمية لبناء 275 مدرسة بتكلفة 1.9 مليار جنيه. أوضح المحافظ وجود تنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية لتحسين الخدمات الصحية وتهيئة تنفيذ مشروع "التأمين الصحي الشامل" الذي ترعاه القيادة السياسية.

رافق رئيس مجلس الوزراء في جولته كل من الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة





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