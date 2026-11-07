رئيس الوزراء يفتتح معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالقاهرة الجديدة

رئيس الوزراء صباح كمال يفتتح الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا تحت شعار AI in Action بمركز مصر للمعارض.

افتتح رئيس الوزراء المصري، صباح اليوم الاثنين، الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا والمعرف اختصاراً بـ Cairo ICT، وذلك في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة. وقد استمر الحدث على مدار أيام العاشر من نوفمبر الجاري، حيث شهد حضوراً رسمياً وفعاليات مكثفة تجمع بين الجانبين الحكومي والقطاع الخاص.

تأكيد أهمية التحول الرقمي في مصر

أكد رئيس الوزراء عقب مراسم الافتتاح، على الدور المحوري لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحسين مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات. جاء ذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به الدولة المصرية بهذا القطاع الاستراتيجي، بما يساهم بشكل فعّال في جهود التوسيع نحو التحول الرقمي. وأوضح الأسلوب الإداري الذي تتبعه الحكومة في توظيف التكنولوجيا، لافتاً إلى أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية الطموحة، وزيادة حجم الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، وجذب فرص استثمارية واعدة للشركات المحلية والعالمية.

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استراتيجية مصر الرقمية ومستهدفات 2030

استهل رئيس الوزراء جولته التفقدية بزيارة جناح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث استمع إلى شرح مفصل من المهندس رأفت هندي، حول جهود تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية المتسارعة في عصر الذكاء الاصطناعي. وشدد الوزير على أن الوزارة تتبنى رؤية واضحة تستهدف تعظيم الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيات المتقدمة.

وأكد رأفت هندي أن هذه الرؤية تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز قدرات الدولة وترسيخ سيادتها الرقمية، ودعم نمو الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسيته على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يعكس التزاماً قوياً بتطوير البنية التحتية الرقمية الشاملة.

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أولويات القطاع تجاه المواطن والدولة

أوضح المهندس رأفت هندي أن أولويات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عصر الذكاء الاصطناعي ترتكز على محورين رئيسيين؛ الأول يتعلق بالمواطن، والثاني بالدولة. وتشمل الأولويات الموجهة للمواطن تمكينه من الاستفادة من الفرص التقنية عبر توفير تغطية أفضل لخدمات الاتصالات والإنترنت بتكلفة أقل.

كما تضمنت هذه الأولويات التوسع في تقديم خدمات حكومية رقمية استباقية وأكثر يسراً، إلى جانب توفير فرص عمل عالية القيمة، وتنمية المهارات الرقمية في تخصصات المستقبل، مما يضمن جاهزية الكوادر البشرية للتعامل مع متطلبات سوق العمل الحديثة والمستدامة.

مستهدفات النمو والصادرات الرقمية

كشف المهندس رأفت هندي عن مستهدفات طموحة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحلول عام 2030، والتي تشمل إضافة 200 ألف فرصة عمل جديدة، وتمكين 250 شركة ناشئة قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتصنيع 30 مليون جهاز محمول في مصر. كما تهدف الاستراتيجية إلى تصدير 30% من إنتاج هذه الأجهزة لضمان تحقيق فائض تجاري إيجابي.

وتشمل الأهداف الأخرى جذب ما بين 5 إلى 7 مراكز بيانات مشغلة للذكاء الاصطناعي، وتحسين خدمات الاتصالات عبر الوصول بنسبة نشر الألياف الضوئية إلى 55%، ونشر خدمات الجيل الخامس في جميع المحافظات، مع زيادة الصادرات الرقمية إلى 12 مليار دولار ومساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8%.