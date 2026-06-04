رابطة الأندية المحترفة تحقق مكاسب للأندية المصرية وتحقق تقدمًا على المستوى الدولي والإفريقي

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية، أن الرابطة واجهت تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، لكنها نجحت في تحقيق العديد من المكاسب للأندية المصرية، وفي مقدمتها زيادة العوائد المالية بنسبة وصلت إلى 300%. بعد قليل.. رابطة الأندية تعلن المسمى الجديد للدوري الممتاز. رابطة الأندية تكشف عن الراعي الجديد للدوري المصري من قلب الأهرامات. المصري وإنبي على موعد مع اللقب.. رابطة الأندية تحدد موعدا نهائيا لكأس عاصمة مصر. رابطة الأندية تعلن عن تنظيم حفل ضخم بالأهرامات. زيادة كبيرة في عوائد الأندية. كأس العاصمة يفتح الباب أمام المواهب. رابطة الأندية عملت خلال الفترة الماضية على تطوير منظومة المسابقات وتعظيم الموارد المالية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأندية المشاركة في البطولات المحلية، وأسهم في رفع إيراداتها بصورة ملحوظة. كأس العاصمة ساهم في اكتشاف عدد من المواهب الواعدة، من بينهم مصطفى مخلوف، وياسين مرعي، وهادي رياض، ومحمد إبراهيم، ومحمد خطاري، ورأفت خليل، وحسام أشرف. الفريق المتوج بلقب كأس العاصمة يحصل أيضًا على فرصة المشاركة في بطولة السوبر المصري، إلى جانب مكافآت مالية تصل إلى 25 مليون جنيه، وهو ما يمنح الأندية حافزًا إضافيًا للمنافسة بقوة. مكانة دولية وإفريقية للرابطة. الرابطة حققت تقدمًا ملحوظًا على المستوى الإداري والتنظيمي، بعدما أصبحت عضوًا في رابطة الدوريات العالمية، فضلًا عن توليها رئاسة روابط الأندية التابعة لـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. الرابطة مستمرة في العمل على تطوير المسابقة المحلية وتحسين أوضاع الأندية، بما ينعكس إيجابًا على كرة القدم المصرية خلال السنوات المقبلة.

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية، أن الرابطة واجهت تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، لكنها نجحت في تحقيق العديد من ال مكاسب للأندية المصرية ، وفي مقدمتها زيادة العوائد المالية بنسبة وصلت إلى 300%.

بعد قليل.. رابطة الأندية تعلن المسمى الجديد للدوري الممتاز. رابطة الأندية تكشف عن الراعي الجديد للدوري المصري من قلب الأهرامات. المصري وإنبي على موعد مع اللقب..

رابطة الأندية تحدد موعدا نهائيا لكأس عاصمة مصر. رابطة الأندية تعلن عن تنظيم حفل ضخم بالأهرامات. زيادة كبيرة في عوائد الأندية. كأس العاصمة يفتح الباب أمام المواهب.

رابطة الأندية عملت خلال الفترة الماضية على تطوير منظومة المسابقات وتعظيم الموارد المالية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأندية المشاركة في البطولات المحلية، وأسهم في رفع إيراداتها بصورة ملحوظة. كأس العاصمة ساهم في اكتشاف عدد من المواهب الواعدة، من بينهم مصطفى مخلوف، وياسين مرعي، وهادي رياض، ومحمد إبراهيم، ومحمد خطاري، ورأفت خليل، وحسام أشرف.

الفريق المتوج بلقب كأس العاصمة يحصل أيضًا على فرصة المشاركة في بطولة السوبر المصري، إلى جانب مكافآت مالية تصل إلى 25 مليون جنيه، وهو ما يمنح الأندية حافزًا إضافيًا للمنافسة بقوة. مكانة دولية وإفريقية للرابطة. الرابطة حققت تقدمًا ملحوظًا على المستوى الإداري والتنظيمي، بعدما أصبحت عضوًا في رابطة الدوريات العالمية، فضلًا عن توليها رئاسة روابط الأندية التابعة لـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

الرابطة مستمرة في العمل على تطوير المسابقة المحلية وتحسين أوضاع الأندية، بما ينعكس إيجابًا على كرة القدم المصرية خلال السنوات المقبلة





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