الرابطة تعلن تفاصيل العقوبات والغرامات المالية والمباريات الموقفة للاعبين ومدربي الأندية المصرية عقب الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة رسمياً عن حزمة العقوبات التي طالت مختلف الفرق المشاركة في الجولة التاسعة من المرحلة الأولى للدوري المصري الممتاز، وذلك تماشياً مع لائحة المسابقات ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة المعتمد ل موسم 2026-2027. وقد شملت القرارات جزاءات إيقاف للاعبين ومدربين بالإضافة إلى غرامات مالية دقيقة على عدة أندية نتيجة مخالفات تسجيلية أو سلوكية.

تفاصيل العقوبات في مباراة الجونة والزمالك

في سياق مباراة الجونة والزمالك، قررت الهيئة الإدارية إيقاف اللاعب محمود حمدي محمود حمودة، لاعب نادي الزمالك، لمباراة واحدة، مع تغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه مصري. جاء هذا القرار نتيجة حصول اللاعب على الإنذار الثالث له خلال الموسم، وفقاً للضوابط الصحية والمسابقات المعمول بها.

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مخالفات تأخير الخروج في مواجهة وادي دجلة والاتحاد

شهدت مباراة وادي دجلة والاتحاد احتساب عقوبات جماعية وفردية، حيث تم إيقاف اللاعب إبراهيم محمد عبد الحكيم البهنسي، من نادي وادي دجلة، لمباراة واحدة وتغريمه خمسة آلاف جنيه بسبب حصوله على الإنذار الثالث. بالإضافة إلى ذلك، غرم نادي وادي دجلة مبلغ عشرة آلاف جنيه بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني.

وقررت الرابطة أيضاً تغريم نادي الاتحاد الرياضي بمبلغ عشرة آلاف جنيه مصري لنفس السبب، وهو تأخر نزول اللاعبين لأرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني من المباراة، مما يعكس صرامة الرابطة في تطبيق قواعد الانضباط الوقتي.

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جزاءات فردية في مواجهات الأهلي وبرامجيدز وزد وأفقر للأسمدة

في مباراة الأهلي وبرامجيدز، أوقفت الرابطة اللاعب مروان عطية فهيم غلاب، من النادي الأهلي، لمباراة واحدة وغرمته خمسة آلاف جنيه، بينما أوقعت العقوبة نفسها على اللاعب وليد الكرتي من نادي برامجيدز لمباراة واحدة بغرامة خمسة آلاف جنيه، وكلاهما حصل على الإنذار الثالث.

وفي مباراة نادي زد أف سي ضد أبو قرة للأسمدة، قررت الرابطة إيقاف اللاعب سيف الدين علي محمد، من فريق أبو قرة للأسمدة، لمباراة واحدة، مع تغريمه خمسة آلاف جنيه بسبب تلقيه الإنذار الثالث في المسابقة.

عقوبات مضاعفة وتدخل المدربين في مواجهة سموحة والبنك الأهلي

شهدت مباراة سموحة والبنك الأهلي حزمة عقوبات شملت لاعبين وطاقماً فنياً، حيث أوقف اللاعب سمير فكري محمد أحمد من سموحة لمباراة واحدة وغرم خمسة آلاف جنيه، كما أوقف اللاعب بابا بادجي من نفس الفريق لنفس المدة والمبلغ بسبب الإنذار الثالث.

كما أوقفت الرابطة اللاعب ايتد جيكو سمادو من فريق سموحة لمباراتين متتاليتين وغرمته خمسة آلاف جنيه بسبب الطرد لعبه العنيف، وهو أمر يستدعي تحذيراً شديداً. وفي الجانب الآخر، أوقف اللاعب علي حمدي محمود علي من البنك الأهلي لمباراة واحدة وغرم خمسة آلاف جنيه، وكذلك اللاعب محمود صابر محمد سرحان من نفس النادي لمباراة واحدة وغرامة خمسة آلاف جنيه بسبب الإنذار الثالث.

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وشملت العقوبات أيضاً الجانب الإداري والفني، حيث أوقفCoach أيمن شعبان متولي، مدرب نادي القناة، لمباراة واحدة وغرم خمسة آلاف جنيه بسبب حصوله على الإنذار الثالث، مما يعكس تطبيق القواعد على الجميع.

حزمة عقوبات غزل المحلة ومنتخب السويس بتروجت

أخيراً، في مباراة غزل المحلة ومنتخب السويس بتروجت، قررت الرابطة إيقاف اللاعب حازم محمد محمد إبراهيم من غزل المحلة لمباراة واحدة وغرامة خمسة آلاف جنيه، والإيقاف نفسه للاعب عمرو جمعة أحمد محمد من نفس الفريق لمباراة واحدة وغرامة خمسة آلاف جنيه، وكلاهما بسبب حصولهما على الإنذار الثالث.

وكانت الرابطة قد أكدت تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة الدوري لموسم 2026-2027، والتي تنص بشكل صريح على خضوع جميع حالات الإنذارات والعقوبات للأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين على قدم المساواة، مما يعزز مبدأ العدالة والانضباط في المسابقة.