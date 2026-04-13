رابطة الأندية المصرية تعلن عقوبات الجولة الثانية من دوري Nile

أعلنت رابطة الأندية المصري ة المحترفة عن ال عقوبات التي تم توقيعها على اللاعبين والأندية في أعقاب مباريات الجولة الثانية من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى ضمن منافسات دوري Nile للموسم 2025-2026. جاءت هذه القرارات بناءً على لائحة المسابقة، ولائحة المخالفات وال عقوبات ، ونظام ضبط الجودة المعتمد.

شملت العقوبات مجموعة متنوعة من اللاعبين من أندية مختلفة، مما يعكس حرص الرابطة على تطبيق اللوائح بصرامة والحفاظ على روح التنافس الشريف داخل الملعب وخارجه. هذه القرارات تعتبر جزءًا من جهود الرابطة المستمرة لضمان سير المسابقة بشكل منظم وعادل، وتعزيز الانضباط بين اللاعبين والإداريين على حد سواء.

الرابطة تشدد على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح، وتؤكد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. هذا الإعلان يأتي في سياق سعي الرابطة الدائم لتطوير كرة القدم المصرية، ورفع مستوى المنافسة، وتعزيز قيم اللعب النظيف والأخلاق الرياضية. كما يعكس التزام الرابطة بتحقيق العدالة والشفافية في اتخاذ القرارات، وتقديم مسابقة رياضية ممتعة ومثيرة للجمهور.

تضمنت العقوبات تفاصيل محددة تتعلق بمخالفات اللاعبين خلال المباريات، مع تحديد أنواع العقوبات والغرامات المالية المفروضة. في مباراة بيراميدز والمصري، تم إيقاف حامد محمد محمود حمدان، لاعب فريق بيراميدز، لمدة مباراة واحدة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية عليه بقيمة 2500 جنيه مصري، وذلك بسبب طرده لحصوله على إنذارين في نفس المباراة. كما تم إيقاف محمد سيد محمد مخلوف، لاعب فريق المصري، لمدة مباراة واحدة، وتغريمه بنفس المبلغ (2500 جنيه مصري) لنفس السبب.

في مباراة إنبي وسيراميكا كليوباترا، تم إيقاف أحمد خليل إبراهيم حسني، لاعب فريق إنبي، لمدة مباراة واحدة، وتغريمه بمبلغ 5000 جنيه مصري، وذلك لحصوله على الإنذار الثالث. بالنسبة لمباراة الأهلي وسموحة، فقد شهدت عددًا من العقوبات. تم إيقاف حسين علي الشحات علي، لاعب فريق الأهلي، لمدة مباراة واحدة، وتغريمه بمبلغ 5000 جنيه مصري، بسبب حصوله على الإنذار الثالث. كما تم إيقاف شريف محمد رضا زكي، لاعب فريق سموحة، لمدة مباراة واحدة، وتغريمه بنفس المبلغ (5000 جنيه مصري) لنفس السبب.

إضافة إلى ذلك، تم إيقاف خالد متولي عبد الحميد، لاعب فريق سموحة، لمدة مباراة واحدة، وتغريمه بمبلغ 5000 جنيه مصري، وذلك لحصوله على الإنذار الثالث أيضًا. هذه القرارات تعكس حرص الرابطة على معالجة مختلف أنواع المخالفات التي تحدث خلال المباريات، من الإنذارات المتكررة إلى حالات الطرد، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة اللعب وروح المنافسة الشريفة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود رابطة الأندية المصرية المحترفة لتعزيز الانضباط والالتزام باللوائح داخل ملاعب كرة القدم المصرية. هذه العقوبات ليست مجرد إجراءات روتينية، بل هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تطوير كرة القدم المصرية وتحسين مستوى اللعب.

الرابطة تسعى جاهدة لتطبيق العدالة والشفافية في جميع قراراتها، مما يساهم في بناء بيئة تنافسية صحية ومحترمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الإجراءات تعزز من قيمة اللعب النظيف والأخلاق الرياضية، مما ينعكس إيجابًا على صورة كرة القدم المصرية ككل. الرابطة تؤكد على أنها ستستمر في متابعة أداء اللاعبين والأندية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بهدف الحفاظ على نزاهة المسابقة ونجاحها.

هذه العقوبات تعتبر بمثابة رسالة واضحة لجميع الأندية واللاعبين، بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين، واحترام قيم اللعب النظيف. الرابطة تتطلع إلى موسم كروي ناجح ومثير، يسوده الروح الرياضية العالية والمنافسة الشريفة بين جميع الفرق واللاعبين.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

رابطة الأندية تعلن عقوبات الأسبوع الثالث بالدورى.. إيقاف أحمد سامى 3 مبارياتأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثالثة من المرحلة الأولى، وذلك طبقًا للائحة مسابقة دوري Nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

Read more »

عقوبات الجولة الثامنة بالدورى.. لفت نظر لياسر إبراهيم ومنع العجوز 3 لقاءاتأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثامنة من المرحلة الأولى، وذلك طبقًا للائحة مسابقة دوري Nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

Read more »

إيقاف عبدالله السعيد وتريزيجيه أبرز عقوبات الجولة التاسعة من دورى نايلأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة التاسعة من منافسات الدورى المصرى الممتاز ذلك طبقًا للائحة مسابقة دورى Nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

Read more »

عقوبات رابطة الأندية المصرية عن الجولة العاشرة من الدوريأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة العاشرة من المرحلة الأولى، وذلك طبقًا للائحة مسابقة دوري Nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

Read more »

تغريم الأهلي 150 ألف جنيه وإيقاف جماهيره المتواجدة أمام الاتحاد مباراة واحدةأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الحادية عشر من المرحلة الأولى، وذلك طبقًا للائحة مسابقة دوري Nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

Read more »

عقوبات على الأهلي وجماهيره على هامش الجولة الـ11قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري توقيع مجموعة من العقوبات على خلفية مباريات الجولة الأخيرة من دوري Nile موسم 2025-2026، وجاءت البداية من مباراة الأهلي وا

Read more »