رابطة الأندية المصرية تكشف تفاصيل مراسم تسليم درع الدوري الممتاز

كشفت رابطة الأندية المصرية عن آخر استعداداتها لتسليم درع الدوري الممتاز في الجولة الأخيرة، مع الإعلان عن توقيت موحد للمباريات وعقوبات قاسية في الجولة الثامنة، بالإضافة إلى تعديل جدول الجولة الأخيرة لضمان تكافؤ الفرص بين الفرق.

كشف الإعلامي خالد الغندور عن آخر استعدادات رابطة الأندية المصرية بشأن مراسم تسليم درع بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي. وتقرر أن يتم تسليم الدرع في الملعب مباشرة للفريق المتوج باللقب عقب نهاية الجولة الأخيرة، والمقرر إقامتها يوم 20 مايو الجاري.

وأوضح الغندور أن جميع مباريات الجولة الختامية ستنطلق في توقيت موحد عند الساعة الثامنة مساءً، وذلك لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق المتنافسة على اللقب أو المراكز المؤهلة للبطولات القارية أو الهروب من الهبوط. كما تمهيداً لهذه المناسبة، أكدت الرابطة أنها أنهت جميع الترتيبات الخاصة بتجهيز درع الدوري، حيث سيتم نقله في حافلة مجهزة ومؤمنة بشكل كامل، لضمان وصوله إلى أي ملعب قد يشهد حسم البطولة في أفضل صورة تنظيمية ممكنة.

وأشار الغندور إلى أن الرابطة وضعت خطة مرنة لتواجد الدرع في مختلف الملاعب، سواء كان الحسم في استاد القاهرة الدولي، أو استاد الدفاع الجوي، أو حتى استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك وفقًا لما ستسفر عنه نتائج الجولة الأخيرة. وفي سياق متصل، أكدت الرابطة أنها تتعامل مع أكثر من سيناريو محتمل في ختام الموسم، في ظل اشتعال المنافسة بين أكثر من فريق على التتويج باللقب، وهو ما دفعها إلى تجهيز جميع الترتيبات مسبقًا لضمان خروج مراسم التتويج بشكل احترافي يليق بالمسابقة.

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف هو توفير أجواء عادلة ومثالية في الجولة الأخيرة، مع ضمان تسليم درع الدوري مباشرة داخل أرض الملعب للفريق الفائز فور انتهاء المباريات، في أجواء احتفالية منتظرة من جماهير الكرة المصرية. من جانب آخر، كشفت الرابطة عن عقوبات قاسية في الجولة الثامنة من الدوري، حيث تم فرض إيقاف وغرامات على بعض اللاعبين بسبب مخالفات اللائحة، وذلك في إطار تعزيز الانضباط والالتزام بالقواعد.

كما تم تعديل جدول الجولة الأخيرة لضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الفرق، وهو ما يعكس التزام الرابطة بتوفير منافسة عادلة ونزيهة. بالإضافة إلى ذلك، نفت الرابطة وجود أي خطط لتأجيل مباراة الزمالك وسموحة، مؤكدةً أن جميع المباريات ستتم في المواعيد المحددة وفقًا للجدول الزمني المعتمد. وفي هذا الإطار، أكدت الرابطة أنها ستطبق اللائحة بحزم، وذلك لضمان سير المسابقة بسلاسة ودون أي تعثرات أو تأخيرات غير مبررة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتحسين جودة الدوري المصري، وتعزيز مكانته على المستوى القاري والعالمي. وفي الختام، أكد الغندور أن هذه التحركات تأتي في إطار جهود الرابطة لتعزيز روح المنافسة العادلة، وضمان تحقيق أفضل النتائج للجميع، سواء كان ذلك على صعيد اللاعبين أو الأندية أو جماهير الكرة المصرية





