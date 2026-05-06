رابطة الأندية المصرية تصدر عقوبات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية للمجموعة الثانية لموسم 2025-2026

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية للمجموعة الثانية وذلك طبقًا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026. شملت العقوبات إيقاف عدد من اللاعبين وتوقيع غرامات مالية على الأندية بسبب المخالفات التي وقعت خلال المباريات. كما تم تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile لموسم 2025-2026، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين. كما تم الإعلان عن عدد من الأحداث الرياضية الأخرى التي ستقام قريبًا.

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية للمجموعة الثانية وذلك طبقًا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة ل موسم 2025-2026 .

جاءت العقوبات على النحو التالي: في مباراة زد أف سي والجونة، تم إيقاف عمر مجدي فتحي شحاته، لاعب فريق الجونة، مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه بسبب الطرد للعب العنيف، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على فريق الجونة قيمتها 50 ألف جنيه بسبب حصول اللاعبين على ست بطاقات خلال المباراة. في مباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت، تم إيقاف مصطفى محمود حسن عوض الزناري، لاعب فريق البنك الأهلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

كما تم إيقاف كل من محمد هلال علي عطية وسليم سليمان محمد، لاعبي فريق مودرن سبورت، مباراة واحدة لكل منهما، وتوقيع غرامة مالية عليهما قيمتها 5000 جنيه لكل منهما بسبب حصولهما على الإنذار الثالث. في مباراة غزل المحلة والإسماعيلي، تم إيقاف كل من عبد الرحيم مصطفى عبد الرحيم ويحيى زكريا هندي زكريا، لاعبي فريق غزل المحلة، مباراة واحدة لكل منهما، وتوقيع غرامة مالية عليهما قيمتها 5000 جنيه لكل منهما بسبب حصولهما على الإنذار الثالث.

كما تم إيقاف نادر فرج محمد عبدالله، لاعب فريق الإسماعيلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه بسبب حصوله على الإنذار الثالث. بالإضافة إلى توجيه لفت نظر لنادي الإسماعيلي، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 100 ألف جنيه، مع تحمل النادي تكلفة إصلاح التلفيات بسبب قيام جماهير النادي بإتلاف مقاعد الاستاد.

في مباراة وادي دجلة وكهرباء الإسماعيلية، تم إيقاف أحمد محمد إبراهيم أحمد شيمي، لاعب فريق وادي دجلة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه بسبب حصوله على الإنذار الثالث. تم تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile لموسم 2025-2026، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين. من جانب آخر، أعلن اتحاد السلة عن حضور 2000 مشجع في مباريات نهائي الدوري، كما تم إطلاق التصفية النهائية لمسابقة دوري النجباء بمسجد مصر بالعاصمة الجديدة الأحد المقبل.

كما أعلن محافظ أسيوط عن رفع درجة الاستعداد لنهائيات دوري مراكز الشباب. كما أشار حتحوت إلى أن 15 يومًا حاسمة ستحدد بطل الدوري ومصير الكبار. كما أشار فرج عامر إلى توقعاته لبطل الدوري هذا الموسم. كما أشار ميب عبد الهادي إلى أن الأهلي في أسوأ مواسمه ينافس على لقب الدوري المصري.

كما أشار يحيى الدرع إلى قيادته لطموح فيزبريم المجري في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. كما أشار رضا عبد العال إلى أن بيزيرا سبب منافسة الزمالك على الدوري والكونفدرالية. كما أشار سموحة إلى أن اللعب لاسم النادي ولا يشغلهم بطل الدوري





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة الثامنة دوري Nile موسم 2025-2026 المجموعة الثانية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مهيب عبد الهادي: فوز بيراميدز غدا معناه ضياع الدوري على الأهليعلق الإعلامي مهيب عبد الهادي علي مرحلة حسم اللقب في الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 بثلاث مباريات مصيرية في نفس التوقيت غدا لتحديد ملامح بطل الدوري.

Read more »

مواجهة الحسم.. موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بالدورييستعد فريق بيراميدز لمواجهة قوية أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

Read more »

كاف: الزمالك يبدأ طريق المجد من الجزائريستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة حاسمة أمام اتحاد الجزائر في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026، حيث تُقام مباراة الذهاب يوم السبت 9 مايو على ملعب

Read more »

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدورييستعد فريق بيراميدز لمواجهة قوية أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري لموسم 2025-2026.

Read more »

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة الليلةيستعد فريق بيراميدز لمواجهة قوية أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026...

Read more »

وزير التخطيط: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل 5% مبدئيا خلال الربع الثالث من العام المالي الجارياستعرض أحمد رستم وزير التخطيط، خلال اجتماع الحكومة، النتائج المبدئية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026 "يناير – مارس 2026&q

Read more »