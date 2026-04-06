راسينج الإسباني يؤكد تمسكه بصفقة بلال عطية رغم أي مستجدات

أكد نادي راسينج الإسباني التزامه بضم اللاعب بلال عطية من الأهلي، موضحًا أن الصفقة قائمة ولن تتأثر بأي ظروف صحية. وأشار النادي إلى رؤيته للاعب كاستثمار طويل الأمد، وتوفير الدعم الطبي الكامل له.

أكد عمر نايل، مدير العلاقات والتعاقدات الدولية بنادي راسينج الإسباني، التزام ناديه الراسخ بالاتفاقية الموقعة مع النادي الأهلي لضم اللاعب بلال عطية . شدد نايل على أن ال صفقة قائمة ونافذة، ولن تتأثر بأي تطورات طبية قد تواجه اللاعب، مع التأكيد على أن رؤية النادي الإسباني لل صفقة تتجاوز الإطار الزمني القصير وتركز على استثمار طويل الأمد في قدرات عطية. أشار نايل إلى أن النادي يرى في عطية إضافة قيمة للفريق على المدى الطويل، بغض النظر عن أي تحديات صحية قد تظهر.

\وأضاف نايل أن إدارة راسينج على دراية كاملة باحتمالية تعرض اللاعب لإصابة، بما في ذلك الإصابة الخطيرة بقطع في الرباط الصليبي، والتي تتطلب فترة علاج وتأهيل طويلة. ومع ذلك، يؤكد النادي استعداده للمضي قدمًا في الصفقة، مع الإيمان بقدرات عطية الفنية وإمكاناته المستقبلية. وأوضح أن راسينج يضع ثقته الكاملة في قدرة اللاعب على التعافي والعودة إلى الملاعب بأفضل مستوى. وفي هذا السياق، أكد نايل أن النادي سيوفر للاعب الدعم الطبي المتكامل اللازم، مع برنامج علاجي وتأهيلي مصمم خصيصًا لحالته الصحية. أشار إلى أن المركز الطبي التابع للنادي مجهز بأحدث التقنيات وأفضل الكفاءات، لضمان تقديم الرعاية الطبية المثالية للاعب. وشدد على أن النادي يمتلك خبرة واسعة في التعامل مع مثل هذه الإصابات، ويهدف إلى تسريع عملية التعافي وضمان عودة اللاعب إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن وبأفضل جاهزية بدنية وفنية.\واختتم عمر نايل تصريحاته بالتعبير عن ثقته المطلقة في قدرة بلال عطية على تجاوز هذه المرحلة الصعبة. وأكد أن إدارة راسينج تؤمن بأن عطية سيعود أقوى من أي وقت مضى، ليصبح إضافة حقيقية للفريق في المستقبل. وأوضح نايل أن هذا الموقف يعكس التزام النادي بأعلى معايير الاحترافية والمسؤولية تجاه تعاقداته، بالإضافة إلى دعمه الكامل للاعبين في مختلف الظروف، مؤكدًا على أن النادي سيقف إلى جانب عطية في كل خطوة على طريق التعافي، مع توفير كل ما يلزم لضمان عودته الناجحة إلى الملاعب. وأكد أن هذه الصفقة ليست مجرد تبادل للاعبين، بل هي شراكة طويلة الأمد مبنية على الثقة المتبادلة والاحترام المتبادل، وتصب في مصلحة اللاعب والنادي على حد سواء. وشدد على أن النادي سيعمل بجد لتمكين عطية من تحقيق كامل إمكاناته وتطوير مهاراته، ليصبح جزءًا لا يتجزأ من الفريق





