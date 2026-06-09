رامى جبر يكشف تفاصيل مكالمات ترامب ونتنياهو: تهديد صريح لنتنياهو بأنه قد يترك إسرائيل وحدها في مواجهة إيران

رامى جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، كشف عن تفاصيل ما ذكره موقع "أكسيوس" بشأن المكالمتين اللتين جرتا على مدار يومي الأحد والاثنين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ووفقًا لمصدر أمريكي، وصفت المكالمة الأخيرة بأنها كانت هادئة، ولم تشهد أي انفعال أو ارتفاع في الصوت، على عكس المكالمة التي جرت قبلها بأيام، التي قيل إن ترامب خلالها وبّخ نتنياهو وتحدث معه بغضب. كما حذّر ترامب من أنه إذا عاد إلى التصعيد مرة أخرى، فسيكون وحده في مواجهة إيران، للمرة الأولى يوجّه الرئيس الأمريكي تهديدًا صريحًا بهذا الشكل لمسؤول إسرائيلي بأنه قد يترك إسرائيل وحدها في خضم مواجهة كانت الولايات المتحدة طرفًا أساسيًا فيها.

كشف رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، تفاصيل ما ذكره موقع "أكسيوس" بشأن المكالمتين اللتين جرتا على مدار يومي الأحد والاثنين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد موافي على قناة القاهرة الإخبارية، أنه بحسب مسؤول أمريكي، وُصفت المكالمة الأخيرة بأنها كانت هادئة، ولم تشهد أي انفعال أو ارتفاع في الصوت، على عكس المكالمة التي جرت قبلها بأيام، التي قيل إن ترامب خلالها وبّخ نتنياهو وتحدث معه بغضب. أمريكية، لم يُعلن ترامب تفاصيل المكالمة على منصته "تروث سوشيال" كما اعتاد سابقًا.

ولفت إلى أن ما تم تسريبه يشير إلى أنه طلب من نتنياهو عدم العودة إلى التصعيد مجددًا، وعدم الإقدام على أي ضربات جديدة ضد إيران، والاكتفاء بالرد الذي تم فجر اليوم بالتوقيت المحلي، كما حذّره من أنه إذا عاد إلى التصعيد مرة أخرى، فسيكون وحده في مواجهة إيران. بين البلدين بشكل عام خلال السنوات الأخيرة. المرة الأولى، يوجّه الرئيس الأمريكي تهديدًا صريحًا بهذا الشكل لمسؤول إسرائيلي بأنه قد يترك إسرائيل وحدها في خضم مواجهة كانت الولايات المتحدة طرفًا أساسيًا فيها





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