راميدا ترفع إنتاج قطرات العين 2.5 مرة بخط جديد في 2027

شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية تعلن إضافة خط إنتاج جديد لقطرات العين، ما يزيد الطاقة الإنتاجية بنسبة 2.5 مرة ويعزز صادراتها في 2026-2027

شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية، المعروفة باسم راميدا ، أعلنت اليوم خططها لتوسيع قدراتها التصنيعية بإطلاق خط إنتاج جديد ل قطرات العين في النصف الأول من عام 2027، ما سيزيد إجمالي الطاقة الإنتاجية لهذا القطاع بنسبة 2.5 مرة.

تفاصيل خط الإنتاج الجديد

يعمل خط إنتاج قطرات العين الحالي على حافة طاقته القصوى، وفقاً للمدير التشغيلي والعضو التنفيذي في مجلس الإدارة، محمود فايق. يهدف الخط الجديد إلى توفير قدرات تصنيع أكثر تطوراً، مما سيمكن الشركة من توسيع نطاق المنتجات التي تنتجها وتعزيز خدمات التصنيع للغير.

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بعد الحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية، بدأت راميدا إنتاج مستحضري "Atrozemb" و"Sugarlo" داخل مصانعها، وتستعد حالياً لنقل تصنيع المزيد من المنتجات التي استحوذت عليها إلى منشآتها الخاصة فور صدور الموافقات اللازمة.

أداء مالي وتصديري متفوق

في الفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2026، ارتفعت الإيرادات التصديرية بنسبة 28% لتصل إلى 216 مليون جنيه، مع زيادة مبيعات العراق بأكثر من ثلاثة أضعاف لتسجل 77 مليون جنيه. أصبحت أفغانستان أكبر أسواق الشركة خلال الربع الثالث، مع دخول أسواق جديدة في الإمارات وأذربيجان والصومال، ما يقلل الاعتماد على وجهة تصديرية واحدة.

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حقق الربح الإجمالي هامشاً 50.5% خلال التسعة أشهر الأولى من 2026، بزيادة 3.6 نقطة مئوية، وارتفع إلى 50.1% في الربع الثالث بزيادة 4.6 نقطة مئوية. يعود هذا التحسن إلى زيادة مساهمة المنتجات ذات الهوامش المرتفعة، ونقل تصنيع العلامات التجارية المستحوذ عليها إلى مصانع الشركة، وتخفيض تكاليف قطع الغيار والصيانة بنسبة 17%.

نمو الأرباح والتدفق النقدي

بلغ صافي الربح المتكرر 369 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من 2026، بزيادة 32%، وارتفع إلى 140 مليون جنيه في الربع الثالث بزيادة 49%. سجل التدفق النقدي التشغيلي 235 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى، مع تدفق نقدي خارجي بقيمة 79 مليون جنيه. في الربع الثالث وحده، بلغ التدفق النقدي التشغيلي 142 مليون جنيه.

أعاد فايق استثمار جزء من مكاسب تحسين الهامش في دعم الفرق التجارية الداخلية للعلامات التجارية المستحوذ عليها، ما يعزز فرص نموها بصورة مستدامة.