شركة العاشر من رمضان تعلن عن انخفاض إيرادات المناقصات الحكومية بنسبة 63% لتسجل 89 مليون جنيه، في حين سجلت الصادرات نمواً بنسبة 10% خلال الربع الثالث من 2026.

أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026، حيث سجلت مبيعات المناقصات الحكومية تراجعاً حاداً بنسبة 63%، بينما ارتفعت إيرادات الصادرات بنسبة 10%. جاء هذا التباين في الأداء في ظل تحول الاستراتيجية نحو الأسواق الإقليمية الجديدة.

تراجع حاد في إيرادات المناقصات الحكومية

سجلت شركة راميدا انخفاضاً كبيراً في مبيعات المناقصات الموجهة للجهات الحكومية ووزارة الصحة والمستشفيات العامة، والتي تتم عبر هيئة الشراء الموحد (UPA). انخفضت هذه المبيعات بنسبة 63% لتصل إلى 89 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بنحو 243 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام السابق.

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ويعكس هذا التراجع انخفاضاً مماثلاً في أحجام المبيعات، حيث انخفضت الكمية المباعة بنسبة 64% لتصل إلى 3.1 مليون وحدة، مقابل قاعدة ارتفاع استثنائية خلال الربع الثالث من عام 2025. شكلت مبيعات المناقصات نحو 8% فقط من إجمالي إيرادات الشركة في الفترة الحالية، مقابل 21% في العام السابق، مما يعكس تراجع الاعتماد على هذا المصدر للدخل.

وعلى مستوى الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تراجعت إجمالي إيرادات المناقصات بنسبة 21% لتسجل 327 مليون جنيه. يمثل هذا المبلغ نحو 10% من إجمالي إيرادات الشركة خلال تلك الفترة، مما يشير إلى استمرار التحول في هيكلية مصادر الإيرادات بعيداً عن العقود الحكومية المباشرة نحو السوق التصديرية.

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نمو الصادرات مدفوعاً بالأداء الأفغاني

في المقابل، حققت إيرادات الصادرات لدى شركة راميدا نمواً بنسبة 10% خلال الربع الثالث من عام 2026، لتصل إلى 68 مليون جنيه. ورغم أن أحجام التصدير انخفضت بنسبة 6% لتصل إلى 1.5 مليون وحدة، إلا أن القيمة الإجمالية ارتفعت بفضل العوامل السعرية وحجم المبيعات في أسواق محددة.

عزت الشركة هذا النمو إلى الأداء القوي للسوق الأفغانية، حيث قفزت مبيعاتها إلى 23 مليون جنيه، مقارنة بأقل من مليون جنيه في الربع الثالث من عام 2025. كما ساهمت زيادة المبيعات في السوق العراقية، بالإضافة إلى دخول الشركة أسواقاً جديدة خلال عام 2026، مثل الإمارات العربية المتحدة وأذربيجان، في تعزيز العائدات التصديرية.

على صعيد الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ارتفعت إيرادات الصادرات بنسبة 28% لتسجل 216 مليون جنيه. كان هذا النمو مدعوماً بزيادة في أحجام التصدير بنسبة 27%، لتصل إلى 6.1 مليون وحدة. واحتلت العراق المركز الأول بين الأسواق التصديرية، مستحوذة على نحو 36% من إجمالي الصادرات، تلاها ليبيا بنسبة 18%، ثم اليمن وأفغانستان بنسبة 16% لكل منهما.

تغيير في هيكلية الإيرادات ونمو الحصة التصديرية

شهدت مساهمة الصادرات في إجمالي إيرادات شركة راميدا ارتفاعاً طفيفاً، حيث مثلت نحو 6% من الإجمالي خلال الربع الثالث من عام 2026. ارتفعت هذه المساهمة إلى 7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مما يعكس تدريجياً تراجع الحصة النسبية للمناقصات الحكومية في ميزان الشركة الكلي.

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تستمر راميدا في تنفيذ خططها للتوسع الجغرافي والتركيز على الأسواق التي تظهر فيها فرص نمو أعلى، خاصة مع تقلص الحصة السوقية للعقود الحكومية المحلية. يمثل هذا التحول استجابة استراتيجية لتغيرات هيكلية في طلب القطاع الصحي الحكومي وتوجيه الموارد نحو الأسواق ذات العوائد الأعلى.