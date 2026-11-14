رامي إمام يكشف كواليس إخراج حسن ومرقص مع عادل إمام وعمر الشريف

المخرج رامي إمام يتناول تفاصيل تجربته في فيلم حسن ومرقص، وكيف تغلب على رفضه الأول للتعامل مع الموضوع الطائفي لتتوحد كلمتهم مع العملاقين عادل إمام وعمر الشريف.

كشف المخرج رامي إمام ، خلال ندوة فنية، عن تفاصيل دقيقة وقليلًا ما تُروى عن تجربة عمله في فيلم " حسن ومرقص"، الذي مثّل منعطفًا هامًا في مسيرته الإخراجية. جمع الفيلم بين نجمين من طراز فريد هما عادل إمام و عمر الشريف ، وسط أجواء من الحساسية المجتمعية المتعلقة بالعلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر. لم تكن هذه الخطوة ضمن الخطط المبدئية للمخرج الشاب الذي سعى آنذاك لبناء استقلاله الفني بعيدًا عن عباءة والده.

رفض العرض الأول واهتمامه بالاستقلال الفني

بدأت القصة عندما كان رامي إمام يستعد للتعاقد على ثلاثة أفلام جديدة مع المنتج وائل عبد الله بعد نجاحات سابقة. كان قد قدم أعمالًا متنوعة مثل "جزيرة الشيطان"، و"أمير الظلام"، و"غبي منه فيه"، و"بوحة"، و"التجربة الدنماركية"، و"كلاشنكوف". في تلك الفترة، اتصل به المؤلف يوسف معاطي لعرضه إخراج فيلم "حسن ومرقص". واجه رامي إمام هذا العرض برفض قاطع في البداية، مستندًا إلى رغبته في الحفاظ على مساره الفني المستقل وعدم الخوض في قضايا حساسة قد تثير جدلاً طائفيًا في ظل الأحداث التي شهدتها مصر آنذاك.

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حاول يوسف معاطي إقناع المخرج الشاب بأن الفيلم يتناول قضية مجتمعية بالغة الأهمية، وأن وجود عادل إمام وعمر الشريف في الطاقم سيجعل منه عملاً مميزًا. غير أن رامي إمام تمسك بقراره وأغلق المكالمة هاتفياً، معتقدًا أن مغامرته الفنية يجب أن تكون بعيدة عن هذا النوع من التحديات المعقدة في تلك المرحلة العمرية والمهنية.

تدخل المنتج عماد الدين أديب وقناعة رامي إمام

تغير مسار الأحداث بشكل مفاجئ عندما تلقى المنتج وائل عبد الله اتصالاً من المنتج عماد الدين أديب. أكد أديب في هذا الاتصال رغبته الصريحة في استعانة المخرج رامي إمام لإخراج الفيلم، مما أثار فضول وائل عبد الله الذي كان يفاجأ بقرار ابنه رامي الرفض. أوضح وائل عبد الله لابنه أنه لا يمكنه التخلي عن فرصة استثنائية تجمعه بالعملاقين عادل إمام وعمر الشريف، خاصة أنه كان يخطط مسبقًا للتعاون معه في مشاريع سينمائية أخرى، وهو ما دفعه في النهاية لتعديل موقفه والموافقة.

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عندما عاد رامي إمام لقراءة السيناريو بدقة، وجد نفسه منبهرًا به وبعمق القضية المجتمعية التي يطرحها. أدرك حجم المسؤولية الجسيمة والحساسية المرتبطة بتقديم عمل يناقش العلاقة بين الديانتين، لكن تواجد نجمين بهذا الحجم الفني في الأدوار الرئيسية زاد من دقة العمل. كان عادل إمام يؤدي دور رجل مسيحي، بينما قدم عمر الشريف شخصية رجل مسلم، مما استدعى أعلى درجات الحيطة والدقة في الإخراج والسيناريو.

احترافية النجمين وتوازن العمل الفني

أثبت عادل إمام وعمر الشريف خلال التصوير احترافية نادرة، حيث عرف كلاهما بدقة طبيعة عمل المخرج ورؤيته الفنية الشاملة. وصف رامي إمام تجربتهما مع النجمين بأنها من أسهل التجارب الإخراجية في مسيرته، مشيرًا إلى أنهما أسهل شخصين يمكن قيادتهما على الكاميرا. كان النجمان يطرحان آراءهما وملاحظاتهم بعمق خلال مرحلة التحضير ومناقشة السيناريو، لكن بمجرد الوقوف أمام العدسة، يمنحان المخرج المساحة الكاملة لقيادة العمل وتنفيذ رؤيته دون تدخل.

حرص فريق العمل بأكمله على دراسة الموضوع بدقة متناهية، والتشاور مع جهات دينية مرموقة مثل الأزهر والكنيسة. كان الهدف الوصول إلى صورة متوازنة للفيلم لا تميل لصالح طرف على حساب الآخر، وتلتزم بمبادئ الاحترام المتبادل. توج العرض الأول للفيلم في دار الأوبرا المصرية بحدث فني كبير في مسيرة رامي إمام، مما عزز مكانته كصانع أفلام قادر على التعامل مع القضايا الكبرى بجرأة وذكاء.