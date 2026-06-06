رامي صبري يحيي حفلاً أسطورياً في 6 أكتوبر ويعلن عن ألبوم القمر

أحيا رامي صبري حفلاً غنائياً ضخماً في مدينة 6 أكتوبر بحضور جماهيري غير مسبوق، وقدم باقة من أغانيه الكلاسيكية والحديثة، وفاجأ الجمهور بإعلان ألبومه الجديد القمر. الحفل شهد توزيعات موسيقية جديدة وأجواء وجدانية مميزة.

أحيا الميجا ستار رامي صبري حفلًا غنائيًا ضخمًا بمدينة 6 أكتوبر ، وُصف بأنه الأضخم والأكثر تأثيرًا في تاريخ حفلات المدينة، وسط حضور جماهيري غير مسبوق من مختلف الجنسيات العربية، خاصة من دول الخليج.

ويُعد الحفل ليلة استثنائية وانطلاقة جديدة رسمت ملامح حفلات رامي صبري المتوقعة خلال موسم صيف 2026. وتألق رامي صبري على مدار ساعتين، مقدمًا مجموعة من أبرز أغانيه التي شكّلت علامة فارقة في مشواره الفني، وأشعل بها حماس الجمهور، وكان من أبرزها: يمكن خير، وحياتي مش تمام، وبقابل ناس، إلى جانب باقة من أغاني ألبوم أنا بحبك إنت، التي شاركه الجمهور في غنائها بحماس كبير.

وفي لفتة إرضاء لجمهوره، قدم رامي مجموعة من كلاسيكياته بتوزيعات موسيقية جديدة صممت خصيصا للحفل، أبرزها "أنا بعترفلك" و"الكلام كله عادي"، لتمنح الأغاني روحا مختلفة وتجربة استماع فريدة أشاد بها الحضور ووصفوها بأنها ولادة جديدة للأغاني. كما شهد الحفل لحظات استثنائية أشعلت المزيد من أجواء البهجة والحماسة حيث فاجأ رامي جمهوره بإعلان إطلاق ألبومه الجديد "القمر" يوم 16 يونيو الجاري، مؤكدا أنه سيقيم احتفالا ضخما بمناسبة طرحه بحضور نخبة من أهم الملحنين والشعراء والفنانين، أصدقاء وزملاء رحلة الإبداع.

كما قدم أغنية "إحساسي معاك" 3 مرات متتالية استجابة لرغبات الجمهور وإلحاحهم المتواصل، في مشهد نادر يعكس عشقهم للأغنية. وجلس رامي على البيانو وقدم أغنية "بحكيلك عن الأيام" بصوت هادئ وعزف مباشر، فخيم الصمت على المسرح وتحول المكان إلى حالة وجدانية عميقة تفاعل معها الجمهور وطالبه بالمزيد من أغاني التراجيدي والنكد التي اشتهر بها، في تأكيد على ارتباطه الوجداني بهذا اللون.

وجاء الحفل بتجهيزات بصرية وصوتية تضاهي كبرى المهرجانات العالمية، من شاشات LED بانورامية، إضاءة احترافية، وأنظمة صوت حديثة لضمان تجربة حسية متكاملة للحضور. وبهذا الحفل، يعلن رامي صبري عن ملامح حفلاته الصيفية لعام 2026 ليؤكد مكانته كواحد من أهم نجوم الحفلات الجماهيرية في الوطن العربي. وعقب الحفل علق رامي قائلاً: "شفت قدامي جمهور من كل الجنسيات، من مصر والخليج وكل الوطن العربي، بيغني معايا كل حرف وبيطلب النكد والتراجيدي بقلب جامد.

دي مش حفلة، دي طاقة حب من الناس وإن شاء الله صيف 2026 هيكون مختلف، ودي كانت البداية بس... واستنوا ألبوم القمر 16 يونيو، هيكون احتفال بكل اللي صنعوا معايا النجاح". هذا الحفلة الضخمة تعكس مدى شعبية رامي صبري في مصر والوطن العربي، حيث استطاع أن يجمع بين الأغاني الرومانسية والتراجيدية التي تميز بها على مدار مسيرته الفنية. كما أن الحفل شهد تنظيمًا محكمًا من حيث الديكور والإضاءة، مما أضفى جوًا ساحرًا على المكان.

واستمر الجمهور في الهتاف لرامي حتى بعد انتهاء الحفل، مطالبين بتكرار التجربة في أقرب وقت. ويُتوقع أن تكون حفلات رامي صبري الصيفية القادمة محط أنظار الجميع، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه هذا الحفل





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