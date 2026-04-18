رامي جمال يشوق جمهوره لألبومه الصيفي الجديد ويتحدث عن شكل موسيقي مختلف.. ناريمان تعود بأغنية جديدة

الفنان رامي جمال يعلن عن ألبومه الغنائي الجديد المنتظر في فصل الصيف، واصفاً إياه بأنه يحمل شكل موسيقي مختلف ومبهج، كما تكشف زوجته الفنانة ناريمان عن عودتها الفنية بأغنية "طولت صبري" بعد سنوات من الغياب.

يستعد الفنان رامي جمال لطرح ألبومه الغنائي الجديد، مشوقًا جمهوره ومبدياً سعادته البالغة بالتعاون مع نخبة من صناع الأغاني، وبالشكل الفني المختلف الذي سيقدمه. عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتب رامي جمال معبراً عن حماسه قائلاً: الألبوم القادم يحمل طابعاً موسيقياً مبهجاً ومختلفاً تماماً، وذلك نابع من رغبتي الشخصية في استكشاف أساليب غنائية جديدة تتجاوز النمط الذي اعتدت تقديمه. فالفنان بطبيعته يحتاج إلى التجديد ومواكبة روح العصر، ولأن الحياة نفسها مليئة بالدراما، أصبحنا في غنى عن المزيد من الأغاني الحزينة. ألبوم الصيف سيكون مختلفاً بالفعل، وأنا أشعر بسعادة غامرة تجاه الأغاني التي يتضمنها، وكذلك بوجود هذه العقول المبدعة التي تشاركني العمل. لجمهوري الذي يعشق الأغاني ذات الطابع الدرامي، أقول: ستحبون هذا الشكل الجديد أيضاً.

يأتي هذا الإعلان عن الألبوم الجديد بالتزامن مع عودة الفنانة ناريمان، زوجة رامي جمال، إلى الساحة الفنية بعد غياب طويل. كانت ناريمان قد أعلنت عن طرح أغنيتها الجديدة بعنوان “طولت صبري”، وذلك بعد سنوات من اعتزالها الفن. عبر حسابها الرسمي على منصة انستجرام، شاركت ناريمان جمهورها هذا الخبر، مؤكدة أن أغنيتها الجديدة ستكون متاحة يوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً عبر يوتيوب وجميع منصات الاستماع. وقد عبرت عن ترقبها لرأي جمهورها، وألمحت إلى وجود العديد من الأغاني الأخرى التي ستطرحها خلال الفترة القادمة، مما يشير إلى عودة قوية لها. يمثل هذا التواجد المزدوج لرامي جمال وزوجته ناريمان في المشهد الفني، دفعة قوية لحركة الموسيقى والغناء، ويشكل حدثاً ينتظره محبو الفن والطرب.

يُعرف عن رامي جمال اهتمامه بالتجديد والتطوير في أعماله الفنية، وهو ما أكده في تصريحاته حول الألبوم الجديد. فهو يسعى دائماً لتقديم ما هو جديد ومبتكر، مع الحفاظ على هويته الفنية المميزة. هذا التوجه نحو الأصوات والألحان المختلفة يعكس وعيه بأهمية التطور الموسيقي ورغبة الجمهور المتغيرة. أما عودة ناريمان، فتضيف بعداً آخر للإثارة، حيث يتطلع الجمهور لسماع ما ستقدمه بعد فترة الغياب، خاصة وأنها كانت تتمتع بصوت مميز وأسلوب خاص. يفتح هذا الاهتمام الفني المتبادل بين الزوجين الباب لتكهنات حول إمكانية التعاون الفني المستقبلي بينهما، وهو أمر قد يلقى ترحيباً كبيراً من محبيهما. بشكل عام، يبدو أن فصل الصيف سيكون غنياً بالأعمال الفنية الجديدة والمميزة، بفضل جهود هؤلاء الفنانين الموهوبين.





