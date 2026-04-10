راندا لطفي تحذر من تفاقم ظاهرة المقارنات بين الطالبات: خطر يهدد الصحة النفسية!

تحذر راندا لطفي، لايف كوتش واستشاري العلاقات الأسرية، من تزايد ظاهرة المقارنات بين الطالبات في الجامعات والمدارس، مؤكدة على تأثيرها السلبي على الصحة النفسية للفتيات وداعيا إلى التوعية المبكرة والتركيز على بناء الثقة بالنفس والقدرات الداخلية.

كشفت راندا لطفي ، لايف كوتش واستشاري العلاقات الأسرية، عن تزايد ملحوظ في ظاهرة المقارنات بين الطالبات في الجامعات و المدارس ، وهي ظاهرة لم تعد تقتصر على التفوق الأكاديمي فحسب، بل اتسعت لتشمل جوانب أخرى كالمظهر الخارجي، واختيار الملابس، ومتابعة أحدث صيحات الموضة والترندات الرائجة على منصات التواصل الاجتماعي .

وأوضحت لطفي، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر في برنامج 'صباح البلد' الذي يُعرض على قناة صدى البلد، أن هذه المقارنات المستمرة تسبب ضغطًا نفسيًا متزايدًا على الفتيات، خاصة مع انتشار ثقافة العلامات التجارية والاهتمام المفرط بالملابس ذات الماركات المعروفة. وأشارت إلى أن بعض الطالبات يعانين من شعور بعدم الارتياح أو التوتر، وقد يصل الأمر إلى رفض الذهاب إلى الجامعة أو المدرسة، وذلك بسبب عدم القدرة على مجاراة زميلاتهن في المظهر والملبس، أو ما يعرضنه عبر منصات التواصل. وأضافت أن هذه الظاهرة تؤدي إلى تدهور تقدير الذات لدى بعض الفتيات، حيث يصبح تقدير الذات مرتبطًا بالمظهر الخارجي فقط، مما يصرفهن عن التركيز على النجاح الدراسي وبناء الشخصية المتوازنة. وأكدت لطفي على أهمية المرحلة الجامعية كمرحلة انتقالية حاسمة يجب استثمارها في تطوير الذات وبناء القدرات، بدلًا من الانشغال بالمظاهر الخارجية والتقليد الأعمى. كما نبهت إلى أن ضعف تقدير الذات قد يقود إلى ما وصفته بـ'الهشاشة النفسية'، مشددة على أن العلاج يبدأ بالتوعية المبكرة قبل دخول الجامعة، وتعريف الطالبات بقيمهن الحقيقية ونقاط قوتهن، ومساعدتهن على اكتشاف قدراتهن الحقيقية بعيدًا عن المقارنات الشكلية. وشددت على أن كل فتاة تتمتع بمميزات فريدة يمكن أن تحولها إلى 'علامة تجارية خاصة' بها، تعتمد على شخصيتها وإنجازاتها وليس على المظهر الخارجي فقط. في سياق متصل، سلطت الضوء على أهمية دور الأهل والمدرسة في تعزيز ثقة الفتيات بأنفسهن، وتشجيعهن على تطوير مهاراتهن والتركيز على نقاط القوة لديهن، بالإضافة إلى تعليميهن كيفية التعامل مع ضغوط المجتمع وتحديات مواقع التواصل الاجتماعي بشكل صحي ومتوازن. كما دعت إلى ضرورة بناء مجتمع يدعم الفتيات ويشجعهن على تحقيق أهدافهن وطموحاتهن، مع التأكيد على أن الجمال الحقيقي يكمن في الداخل، في الشخصية والأخلاق والإنجازات. وشددت على أهمية تعزيز ثقافة التسامح والتقبل بين الطالبات، وتجنب المقارنات السلبية التي تؤثر على الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية. ولفتت إلى أهمية دور الإعلام في توعية المجتمع بمخاطر هذه الظاهرة، وتقديم نماذج إيجابية للفتيات اللاتي يتمتعن بثقة عالية بالنفس ويعتمدن على قدراتهن الداخلية لتحقيق النجاح. بالإضافة إلى ذلك، تحدثت عن أهمية تطوير برامج إرشادية في المدارس والجامعات لمساعدة الطالبات على التعامل مع ضغوط المقارنات، وتعزيز صحتهن النفسية والاجتماعية. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن بناء جيل من الفتيات الواثقات بأنفسهن والقادرات على تحقيق النجاح يتطلب تضافر جهود الأسرة والمدرسة والمجتمع ككل





