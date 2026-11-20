الوزيرة راندة المنشاوي تفتتح محطات معالجة صرف صحي بالغربية بمليارات الجنيهات وتوافق على تيسيرات لمشاريع بيت الوطن للمصريين بالخارج خلال نوفمبر 2026.

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن أبرز أنشطتها التنفيذية خلال الفترة من 14 إلى 19 نوفمبر 2026، حيث ركزت الجهود على متابعة مشروعات المياه والصرف الصحي، وتعزيز التعاون المؤسسي، ودعم الاستثمار في المدن الجديدة، مع توجيه اهتمام خاص لتطوير البنية التحتية في القرى والمناطق الريفية لتحقيق تنمية متوازنة.

افتتاح محطات الصرف الصحي بالغربية

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة ميدانية بمحافظة الغربية، حيث تفقدت وافتتحت عدداً من محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وقالت إنها تابعت معدلات تنفيذ المشروعات الجارية وخطط استكمال المنظومة في القرى، بهدف دخول هذه المشروعات حيز الخدمة لضمان استفادة المواطنين منها بشكل مباشر.

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وفي 15 نوفمبر، استقبل اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الوزيرة بمنشأتها بديوان عام المحافظة، وتم مناقشة الموقف التنفيذي للمشاريع وسبل تسريع وتيرة العمل، كما شملت الجولة تفقد مشروع إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي بطنطا بطاقة 100 ألف متر مكعب يومياً، لافتتاح محطة كفر الساحل بتكلفة 297 مليون جنيه ومحطة نجريج بتكلفة 290 مليون جنيه، بالإضافة إلى محطة جناج بتكلفة 267 مليون جنيه، بتمويل مشترك من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

تيسيرات للمصريين بالخارج والساحل الشمالي

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، في جلستها رقم 220 بتاريخ 16 نوفمبر 2026، على منح حزمة من التيسيرات لعملاء مشروع بيت الوطن للأراضي السكنية فقط، تضمنت مد مهلة تنفيذ المشروعات وزيادة مسطحات المباني ضمن ضوابط محددة، مما يعكس اهتمام الوزارة بتوفير آليات مرنة للمصريين بالخارج لدعمهم على استكمال مشاريعهم.

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واستجابة لرغبة العملاء الذين لديهم سندات ملكية أو تخصيص لقطع الأراضي، أعلنت الهيئة عن فتح باب تلقي الطلبات من الكيانات الراغبة في استكمال مشروعاتها بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وذلك حفاظاً على مصالح المواطنين وتسهيل إجراءات التطوير في القطاعين الأول والثاني والثالث من المدينة لضمان حسن استغلال الأراضي وتحقيق الأهداف التنموية.

إزالة مخالفات البناء والشروق

في إطار التصدي لمخالفات البناء والحفاظ على المخططات المعتمدة، أصدرت وزيرة الإسكان 37 قراراً لإزالة التعديات في مدينة الشروق والقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي بتاريخ 18 نوفمبر، كما أصدرت يوم سابق لها 4 قرارات بإزالة مخالفات بمدينتي بني سويف الجديدة والسادات والقطاع الثاني بالساحل الشمالي الغربي، مما يؤكد على الالتزام الصارم بالتخطيط العمراني.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من مشروعات المرافق من خلال الالتزام بمعايير التشغيل والصيانة، مشيرة إلى أن الجولة الميدانية تزامنت مع عقد رؤساء أجهزة المدن الجديدة لقاءات مع المواطنين للاستماع لمطالبهم، مما يضمن تحقيق الاستفادة الفعلية من الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة لتطوير البنية الأساسية وارتقاء مستوى الخدمات العامة.