ربيع الآخر: نظرة عامة على الشهر الرابع في التقويم الهجري وأهميته

يستعرض هذا المقال شهر ربيع الآخر، الشهر الرابع في التقويم الهجري، ويسلط الضوء على أصل التسمية، وأهميته التاريخية والثقافية، وعلاقته بالتقويم الهجري بشكل عام. يتضمن المقال معلومات حول التقويم الهجري وأشهر السنة الهجرية، بالإضافة إلى لمحة عن التقاويم الأخرى المستخدمة عبر التاريخ.

ربيع الآخر ، أو كما يُعرف أيضًا بربيع الثاني، هو الشهر الرابع في التقويم الهجري . يمتد هذا الشهر في دورة سنوية، ليُشكل جزءًا هامًا من التقويم الإسلامي. يعود تاريخ تسمية هذا الشهر إلى عام 412 ميلادية، في عهد كلاب بن مُرّة، الجد الخامس للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعددت الروايات حول سبب تسمية شهري ربيع الأول والآخر بهذا الاسم، وقد ارتبطت هذه التسمية بفصل الخريف الذي كان يُعتبر ربيعًا عند العرب في ذلك الوقت.

يُشير البعض إلى أن العرب كانوا يشرعون في استثمار ما غنموه من أسلاب خلال شهر صفر، فيُطلقون على ربيع الآخر اسم 'ربيع رابع' كناية عن الخصب والوفرة. بينما يرى آخرون أن التسمية تعود إلى ارتباع الناس والدواب في هذين الشهرين، حيث كانا يوافقان فترة الخريف التي تتسم بوفرة الكلأ والعشب. يعتبر العرب الربيع فترتين: ربيع الشهور، وهما شهرا ربيع الأول والآخر، وربيع الأزمنة، وينقسم إلى الربيع الأول الذي يشهد ظهور الكمأة والنور، والربيع الثاني الذي تُدرك فيه الثمار. يعتبر أبو الغوث أن السنة عند العرب تتكون من ستة أزمنة، اثنان منها ربيع أول، واثنان صيف، واثنان قيظ، واثنان ربيع ثان، واثنان خريف، واثنان شتاء. أطلق على شهري ربيع الأول والآخر هذا الاسم لأنهما حلا في وقت تسميتهما في فصل الربيع، فاستمرت التسمية ملازمة لهما.\يتميز التقويم الهجري عن غيره من التقاويم باعتماده على الدورة القمرية لتحديد الأشهر، مما يجعله يختلف في عدد الأيام والساعات عن التقويم الميلادي الشمسي. يعتمد التقويم الهجري على رؤية الهلال لتحديد بداية الأشهر، وهذا ما يجعله يتقلب في التواريخ بالنسبة للتقويم الميلادي. يضم التقويم الهجري اثني عشر شهرًا: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة. يُعد التقويم الهجري أو القمري أو الإسلامي تقويمًا هامًا للمسلمين في جميع أنحاء العالم، فهو أساس تحديد المناسبات الدينية، كشهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى، وتحديد مواعيد الحج والعمرة. يعتمد هذا التقويم على الدورة القمرية، أي المدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض. أنشأ الخليفة عمر بن الخطاب التقويم الهجري وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في 12 ربيع الأول (24 سبتمبر عام 622 ميلادية) مرجعًا لأول سنة فيه. يُستخدم هذا التقويم بشكل رسمي في بعض الدول العربية، مثل المملكة العربية السعودية، كما يُستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم الإسلامي لأغراض دينية واجتماعية.\بالإضافة إلى التقويم الهجري، استخدمت شعوب وحضارات عديدة تقاويم خاصة بها، مثل التقويم المصري الفرعوني والقبطي، والتقويم الميلادي اليولياني والجورجي، والتقويم العبري، والسرياني، والروماني، والفارسي، والإغريقي، والبابلي. يمثل ربيع الآخر كجزء من التقويم الهجري، فترة زمنية مميزة، تحمل في طياتها معاني ثقافية وتاريخية عميقة. يمثل هذا الشهر جانبًا هامًا من الهوية الإسلامية، ويدعم التواصل والتفاعل الثقافي بين المسلمين في جميع أنحاء العالم. ويُذكر أن الأخبار الأخيرة تشمل توقيع الرئيس السيسي ونظيره السنغافوري على 7 مذكرات تفاهم، وارتفاع أسعار الذهب في مصر، ودعم أمريكا لإسرائيل، ونشر حماس لصورة وداعية للرهائن الإسرائيليين





