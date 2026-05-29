رجال بعثة حج القرعة يساعدون حاجًا مسنًا في مشعر منى وسط أجواء إنسانية

شهدت مشاعر منى مشاهد إنسانية تعكس التعاون والرعاية حيث ساعد رجال البعثة حاجًا مسنًا في الصعود للحافلة، مع استمرار جهود تفويج الحجاج المتعجلين وفق خطط تنظيمية محكمة.

في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها بعثة حج القرعة لخدمة ضيوف الرحمن، شهدت مشاعر منى مشاهد مؤثرة تعكس روح التعاون والرعاية بين أفراد البعثة، حيث حرص عدد من رجال البعثة على تقديم المساعدة لحاج مُسن أثناء صعوده إلى الحافلة المخصصة لنقله، وذلك عقب الانتهاء من رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، وسط أجواء من التنظيم والانضباط والاهتمام البالغ براحة الحجاج.

هذا الموقف الإنساني ليس إلا جزءًا من سلسلة طويلة من الخدمات التي تقدمها البعثة على مدار الساعة، والتي تهدف إلى تذليل كل الصعوبات التي قد تواجه الحجاج، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال تسهيل عمليات التفويج والتنقل بين المشاعر المقدسة، والتدخل الفوري لمساعدة الحالات التي تحتاج إلى دعم أثناء التحرك أو الصعود إلى الحافلات، بما يضمن سلامة وراحة جميع الحجاج. ويعمل رجال البعثة وفق خطط محكمة تم إعدادها مسبقًا، حيث يتم توزيع المهام بينهم بشكل منظم لضمان تغطية جميع احتياجات الحجاج، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا، مما يسهم في أداء المناسك بسهولة ويسر، ويؤكد حرص المملكة العربية السعودية على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وأشاد عدد من الحجاج بالجهود الكبيرة التي يبذلها أفراد البعثة، مؤكدين أن هذه الخدمات الإنسانية والتنظيمية تعكس حجم الجهد المبذول لخدمة حجاج بيت الله الحرام، معبرين عن امتنانهم لحرص أفراد البعثة على التعامل بروح إنسانية راقية، وتقديم المساعدة لكبار السن بكل اهتمام واحترام. هذا الإشادة تأتي في وقت تواصل فيه البعثة تنفيذ خططها المتكاملة لتفويج الحجاج من وإلى المشاعر المقدسة، حيث أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، عن بدء تفويج حجاج القرعة من المتعجلين من مشعر منى إلى فنادقهم بمكة المكرمة، اعتبارًا من الساعات الأولى من صباح يوم غد الجمعة، عقب الانتهاء من أداء شعيرة رمي الجمرات.

وأوضح أن خطة التفويج تتم على مراحل متتالية، من خلال نقل الحجاج من مخيماتهم بمشعر منى إلى مقار إقامتهم بمكة المكرمة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات السيولة والتنظيم، وتفادي الزحام، مع مراعاة توفير كافة سبل الراحة والسلامة للحجاج خلال رحلة العودة. وأكد رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، أن بعثة حج القرعة نجحت في إدارة عمليات التصعيد والنفرة بين المشاعر المقدسة دون تسجيل أي حالات تائهين بين الحجاج، سواء خلال الانتقال إلى صعيد عرفات، أو أثناء النفرة إلى مزدلفة، ومنها إلى مشعر منى.

وأضاف أن الموقع المتميز لمخيمات حج القرعة بعرفات، بالقرب من مواقف الحافلات، لعب دورًا كبيرًا في تسهيل حركة الحجيج وسرعة نفرتهم إلى مزدلفة، موضحًا أن عملية النفرة تمت هذا العام في وقت قياسي وغير مسبوق، وهو ما ساهم في انسيابية الحركة وعدم وقوع أي حالات فقدان أو تكدس بين الحجاج. كما أشار إلى أن تفويج الحجاج غير المتعجلين سيبدأ عقب منتصف ليل السبت، بعد استكمالهم مناسكهم، مؤكدًا أنه سيتم أيضًا نقلهم على مراحل متتابعة وفق خطة تنظيمية دقيقة، لتيسير عودتهم إلى فنادقهم في أجواء آمنة ومنظمة.

وتأتي هذه الجهود في سياق الرعاية الشاملة التي تقدمها البعثة للحجاج، والتي تشمل أيضًا توفير الإرشادات اللازمة، والخدمات الطبية، والإعاشة المناسبة، لضمان أداء المناسك براحة وأمان، مما يعكس التزام المملكة بتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام





