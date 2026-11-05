رجال الأعمال يروّجون لاستثمار القطاع الخاص في صيانة سفن قناة السويس

فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين يعلن عن فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص في قطاع تموين وصيانة سفن قناة السويس بالتعاون مع الهيئة.

أكد المهندس فتح الله فوزي ، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ، على وجود فرص استثمارية واعدة واسعة أمام القطاع الخاص في مصر، وخصوصاً في مجالات خدمات تموين وصيانة السفن المارة بقناة السويس. جاء هذا الإعلان في إطار اللقاء الذي جمع بين قيادة هيئة قناة السويس ومجتمع الأعمال لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين وتحويل المزايا الجغرافية لمصر إلى عائدات اقتصادية ملموسة.

دور جمعية رجال الأعمال في دعم الاقتصاد

وقال فتح الله فوزي خلال هذا الاجتماع إن أهمية تعزيز التعاون بين هيئة قناة السويس ومجتمع الأعمال تكمن في قدرته على تعظيم العائد الاقتصادي من الممر الملاحي، مما يساهم في تحويل المزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها مصر إلى فرص حقيقية للاستثمار والإنتاج والتشغيل. وأشار إلى أن القناة تمثل أحد أهم الأصول الاستراتيجية للاقتصاد المصري، وأبرز الممرات الملاحية في العالم، وترتبط بها فرص واسعة للنمو وجذب الاستثمارات لتعزيز مكانة مصر في منظومة التجارة الدولية.

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وذكر فوزي أن جمعية رجال الأعمال المصريين، التي تأسست عام 1979، حرصت على مدار أكثر من 47 عاماً على القيام بدور فاعل في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير منصة للحوار والتعاون بين مجتمع الأعمال ومؤسسات الدولة. وأوضح أن هذه الجمعية تعمل من خلال 18 لجنة قطاعية تمثل مختلف الأنشطة الاقتصادية على التعبير عن رؤى القطاع الخاص واحتياجاته، وطرح المبادرات والمقترحات العملية أمام الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

تأثير القناة على سلاسل الإمداد العالمية

أضاف فتح الله فوزي أن كفاءة منظومة النقل وانتظام سلاسل الإمداد يؤثران بصورة مباشرة في تكلفة الإنتاج وقدرات الشركات على التصدير، فضلاً عن قرارات المستثمرين بشأن التوسع وإقامة مشروعات جديدة. وأكد أن تأثير قناة السويس لا يقتصر على قطاعات النقل والخدمات البحرية واللوجستية، وإنما يمتد إلى الصناعة والزراعة والتجارة والتشييد ومختلف الأنشطة الاقتصادية، مما يجعلها عنصراً حيوياً في استقرار الاقتصاد الوطني.

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واستطرد قائلاً إن التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم تفرض ضرورة تعزيز المرونة في التعامل مع المتغيرات، واستمرار التواصل مع الخطوط الملاحية، وتطوير الخدمات المقدمة بما يدعم تنافسية القناة ويحافظ على ثقة المتعاملين معها. وشدد على أن الاستقرار في هذه المجالات يعتبر شرطاً أساسياً لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية التي تبحث عن مسارات شحن موثوقة وآمنة.

رؤية الهيئة للمستقبل ومشروعات التطوير

أعرب نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين عن تقديره لجهود قيادة هيئة قناة السويس والعاملين بها في إدارة هذا المرفق الحيوي وتطويره والتعامل مع التحديات المحيطة به. وأشار إلى أهمية التعرف على رؤية الهيئة للمرحلة المقبلة ومشروعاتها التطويرية والتوسعية، وآليات تعظيم العائد الاقتصادي من هذا الأصل الاستراتيجي، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وشامل.

وأكد تطلع مجتمع الأعمال إلى التعرف على خطط الهيئة لتشجيع الخطوط الملاحية المنتظمة وسفن الحاويات على المرور بالقناة، والدور الذي يمكن أن تؤديه في دعم استقرار سلاسل الإمداد العالمية، في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها حركة التجارة الدولية. كما طالب بضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة للتجارة العالمية دون التأثير على الكفاءة التشغيلية للقناة.

توسيع مشاركة القطاع الخاص في الخدمات

شدد فتح الله فوزي على أهمية توسيع مجالات مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة والخدمات المرتبطة بحركة الملاحة، كلٌ في نطاق اختصاصه، سواء في مجالات الإمداد والتموين والصيانة، أو التكنولوجيا والتدريب والخدمات اللوجستية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية. وأكد استعداد جمعية رجال الأعمال المصريين للمساهمة في هذا التوجه من خلال لجانها القطاعية وخبرات أعضائها، وطرح المقترحات العملية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة.

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وقال إن الجمعية ستقوم بمتابعة التوصيات التي تسفر عنها المناقشات بما يعزز جسور التعاون والشراكة بين الهيئة ومجتمع الأعمال. وذكر أن الهدف المشترك يتمثل في تحويل المزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها مصر إلى فرص استثمارية وإنتاجية حقيقية، وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، بما ينعكس إيجابياً على المواطن المصري ويعزز مكانة مصر الاقتصادية والتجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي.