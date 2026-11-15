رحلة خاصة لنقل منتخب مصر لمالاوي بمطيرات مصر للطيران استعدادا للقاء المؤهل لكأس أمم أفريقيا

مطارات مصر للطيران تسير رحلة خاصة رقم MS3250 لنقل منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى ليلونغوي مالاوي استعدادا لمباراة الذهاب في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

أقامت شركة مصر للطيران ، الناقل الوطني المصري، مراسم خاصة لترتيب وتنظيم رحلة جوية غير اعتيادية لنقل بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وذلك استعدادا للمواجهة المصيرية المرتقبة ضد نظيره من منتخب مالاوي في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية. وقد غادرت الرحلة المرقمة بـ MS3250، وهي رحلة خاصة، صالة رقم 4 المخصصة للطائرات الخاصة داخل مطار القاهرة الدولي، متجهةً نحو مطار كاموزو الدولي الواقع في مدينة ليلونغوي عاصمة دولة مالاوي.

تفاصيل الرحلة الجوية ونوع الطائرة المستخدمة

تم تشغيل رحلة الناقل الوطني على متن طائرة من طراز بوينج B737-800، والتي تعتبر من الطائرات ذات الكفاءة العالية في الرحلات المتوسطة والقصيرة، مما يضمن سلامة الركاب وراحتهم خلال الرحلة الجوية الطويلة. تأتي هذه الخطوة في إطار الدور الاستراتيجي الذي تقوم به شركة مصر للطيران بشكل مستمر ودؤوب في دعم المنتخبات الوطنية والفرق الرياضية المصرية، من خلال تسيير رحلات خاصة وفخمة لنقل البعثات المشاركة في البطولات الدولية الكبرى والمحافل الرياضية المرموقة.

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الدعم اللوجستي وثقة المؤسسات الرياضية

يعكس تنظيم هذه الرحلة الخاصة ثقة كبيرة من قبل المؤسسات الرياضية في مصر في إمكانات الناقل الوطني وقدرته على تلبية المتطلبات الصعبة للبعثات الرياضية، وهو ما يتزامن مع تقديم مصر للطيران لخدمات متميزة ترفع من شأن الرياضة المصرية على الساحة العالمية. وتأتي هذه المبادرة لتؤكد على التزام الشركة بتقديم أعلى معايير التشغيل والسلامة، مما يسهم في توفير بيئة مثالية للطاقم الفني والإداري ولاعبي المنتخب لتأدية أدائهم بأفضل صورة ممكنة.

معنويات عالية بعد الفوز الكبير في لقاء الذهاب

يدخل المنتخب الوطني المصري إلى هذه المواجهة الحاسمة ومعنوياته مرتفعة جداً، وذلك بعد أن حقق فوزاً كاسحاً ومريحاً على حساب نظيره المالاوي بنتيجة خمسة أهداف دون رد في لقاء الذهاب الذي أقيم في وقت سابق. وقد جاء هذا الانتصار الكبير في بداية مشوار المدير الفني الجديد للمنتخب، السيد علي ماهر، مع الفراعنة، وهو ما يمنح الفريق دفعة معنوية قوية وجديدة تعزز من ثقتهم بأنفسهم وتضاعف من حماسهم.

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الأهداف الاستراتيجية للتأهل لكأس أمم أفريقيا

يهدف المنتخب المصري خلال مباراة الإياب إلى تأكيد تفوقه الواضح على الفريق المالاوي، ومواصلة مشواره الرياضي بنجاح وثبات نحو التأهل رسمياً إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تعد من أهم البطولات القارية في القارة السمراء. يسعى الفريق بقيادة المدرب علي ماهر إلى تحقيق هذا الهدف بكل حزم وعزيمة، مستفيداً من الدفعة النفسية الكبيرة التي حققها الفريق في الشوط الأول من المواجهة.

التفاصيل اللوجستية والموقع الجغرافي للمواجهة

تقام مباراة الإياب في مطار كاموزو الدولي بمدينة ليلونغوي، والتي تمثل العاصمة الرسمية لدولة مالاوي، حيث ستستقبل الاستادات هناك الجمهور والمتابعين للقاء الحاسم. وتأتي هذه التفاصيل اللوجستية جزءاً من الترتيبات الشاملة التي وضعتها السلطات الرياضية والشركة الوطنية للنقل الجوي لضمان سير المباراة في أجواء هادئة ومريحة لجميع الأطراف.