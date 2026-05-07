رحلة لزوجين تنتهي بكارثة.. كلمة السر في تفشي فيروس هانتا على متن السفينة السياحية

كشفت التحقيقات عن سيناريو محتمل لانتقال فيروس هانتا النادر إلى سفينة سياحية، حيث يرتبط برحلة قام بها زوجان هولنديان لمراقبة الطيور في موقع دفن النفايات في أوشوايا، جنوب المحيط الأطلسي. هذا السيناريو يسلط الضوء على الطبيعة غير المتوقعة لانتقال الفيروس، خاصة أنه مرتبط بالقوارض. في الوقت نفسه، تم تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في سويسرا، مع إجلاء ثلاثة مصابين من سفينة سياحية هولندية راسية في الرأس الأخضر. هذه التطورات دفعت منظمة الصحة العالمية إلى إصدار تحذيرات جديدة بشأن الفيروس، بينما تبرز التحديات الصحية والسياسية والاجتماعية التي تواجه العالم حاليًا.

في تطور جديد لملف تفشي فيروس هانتا النادر، كشفت التحقيقات عن سيناريو محتمل يوضح كيفية وصول الفيروس إلى السفينة السياحية «إم في هونتيوس». وفقًا للمسؤولين الأرجنتينيين، فإن فرضيتهم الرئيسية ترتبط برحلة قام بها زوجان هولنديان لمراقبة الطيور في موقع دفن النفايات في أوشوايا، جنوب المحيط الأطلسي.

ويعتقد أن الزوجين قد تعرضا للفيروس أثناء هذه الرحلة، حيث ربما تعرضا لقوارض حاملة للعدوى، ثم نقلا العدوى إلى السفينة عند عودتهما. هذا السيناريو يسلط الضوء على الطبيعة غير المتوقعة لانتقال الفيروس، خاصة أنه مرتبط بالقوارض، مما يجعل من الصعب السيطرة عليه. في الوقت نفسه، تم تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في سويسرا، حيث تلقى المريض العلاج اللازم، مع تأكيد السلطات على عدم وجود خطر على عامة الناس.

ومع ذلك، تزايدت المخاوف بشأن إمكانية انتقال العدوى من إنسان إلى آخر، خاصة بعد إجلاء ثلاثة مصابين بالفيروس من السفينة السياحية الهولندية الراسية في الرأس الأخضر، حيث تم نقلهم إلى هولندا لتلقي العلاج. هذه التطورات دفعت منظمة الصحة العالمية إلى إصدار تحذيرات جديدة بشأن الفيروس، مع التأكيد على أنه ليس وباء جديدًا، لكن لا يجب الاستهانة به.

وفي سياق متعلق، أكدت السلطات الصحية أن موازنة 2026 تضع تطوير منظومة نجدة الطفل على رأس الأولويات





