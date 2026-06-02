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رحيل ماركو سيلفا عن فولهام يقترب من بنفيكا

رياضة News

رحيل ماركو سيلفا عن فولهام يقترب من بنفيكا
ماركو سيلفافولهامبنفيكا
📆6/2/2026 5:23 PM
📰ElBaladOfficial
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أعلن مدرب فولهام ماركو سيلفا رحيله عن النادي الإنجليزي في نهاية الموسم، وسط تقارير عن قرب توليه تدريب بنفيكا البرتغالي خلفا لجوزيه مورينيو.

أعلن المدرب البرتغالي ماركو سيلفا ، المدير الفني لفريق فولهام الإنجليزي، بشكل رسمي أنه سيغادر النادي في نهاية الموسم الحالي، وذلك في رسالة مؤثرة وجهها إلى جماهير النادي اللندني.

وجاء هذا الإعلان وسط تقارير إعلامية قوية تؤكد أن سيلفا دخل في محادثات متقدمة مع نادي بنفيكا البرتغالي لخلافة المدرب المخضرم جوزيه مورينيو، الذي يتردد أنه على وشك العودة إلى ريال مدريد الإسباني لقيادة الفريق الملكي في فترة ولاية ثانية. وأوضح سيلفا البالغ من العمر 48 عاما، والذي ينتهي عقده الحالي مع فولهام في شهر حزيران/يونيو المقبل، أنه لم يكشف بعد عن وجهته المقبلة لكنه أكد أن رحيله عن ملعب كريفن كوتيدج سيكون في الصيف القادم حتما.

وقد أثار هذا القرار الكثير من التساؤلات بين مشجعي فولهام حول مستقبل الفريق بعد رحيل المدرب الذي قادهم إلى إنجازات تاريخية خلال خمس سنوات قضاها في النادي

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