رحيل والد رئيس الوزراء.. مصر تفقد رمزًا وطنيًا

نعي الدكتور نظير محمد عيَّاد اللواء كمال مدبولي، والد رئيس مجلس الوزراء، مشيدًا بعطائه الوطني ودوره في حرب أكتوبر. تقام صلاة الجنازة اليوم بمسجد المشير طنطاوي.

ببالغ الحزن والأسى، تلقى الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، نبأ وفاة اللواء كمال مدبولي ، والد معالي دولة رئيس مجلس الوزراء، رحمه الله.

هذا المصاب الجلل يمثل فقدًا فادحًا للأمة المصرية، حيث كان الفقيد رمزًا للعطاء الوطني والإخلاص في خدمة الوطن. لقد أمضى اللواء مدبولي حياته في خدمة القوات المسلحة المصرية، وشغل منصب قائد سلاح المدفعية بكل كفاءة واقتدار، مسطرًا بذلك صفحات مشرقة في تاريخ الجيش المصري. لم يكن اللواء مدبولي مجرد قائد عسكري، بل كان أبًا حنونًا وزوجًا صالحًا، وقدوة حسنة لأبنائه وأحفاده. لقد تربى على قيم الأصالة والشهامة والكرم، ونقل هذه القيم إلى الأجيال من بعده.

إن ذكرى اللواء كمال مدبولي ستظل خالدة في قلوبنا، فهو بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، تلك الحرب التي استعاد فيها الشعب المصري كرامته وعزته. لقد شارك الفقيد في هذه الحرب بشجاعة وإقدام، وقدم تضحيات كبيرة من أجل تحرير أرض الوطن. كان نموذجًا في الانضباط والالتزام، ومثالًا يُحتذى في التفاني في أداء الواجب. لقد كان يؤمن بأن مصر تستحق منا كل خير، وأن علينا جميعًا أن نعمل من أجل رفعة شأنها وتقدمها.

لقد كان دائمًا ما يدعو إلى الوحدة الوطنية والتكاتف بين جميع المصريين، مؤمنًا بأن قوة مصر تكمن في وحدتها وتماسكها. لقد كان الفقيد يتمتع بشخصية قيادية قوية، وقدرة فائقة على اتخاذ القرارات الصائبة في الأوقات الصعبة. كان يتمتع بحكمة وروية، وكان دائمًا ما يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة. وبهذا المصاب الأليم، يتقدم الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، وأسرته الكريمة، وإلى جميع محبي الفقيد في مصر وخارجها.

سائلًا الله عزَّ وجلَّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إن فقدان شخصية وطنية كاللواء كمال مدبولي يمثل خسارة كبيرة لمصر، ولكن ذكراه ستبقى حية في قلوبنا، وسنستلهم من حياته دروسًا في الوطنية والإخلاص والتفاني. تقام صلاة الجنازة على روح الفقيد اليوم بمسجد المشير محمد طنطاوي، ويُقام العزاء غدًا الثلاثاء.

baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines