رحيل الأسطورة: الفنان هاني شاكر يودع الحياة في باريس

وفاة الفنان الكبير هاني شاكر بعد صراع مع المرض في باريس، وتفاصيل وصول الجثمان ومواعيد الجنازة والعزاء. تعازي الفنانين وكلمات مؤثرة من شريهان.

تلقى الوسط الفني العربي والعالمي نبأ وفاة الفنان الكبير هاني شاكر ببالغ الحزن والصدمة. رحل الفنان عن عالمنا اليوم في العاصمة الفرنسية باريس ، بعد صراع مرير مع المرض، عن عمر يناهز 74 عامًا.

وقد عبّرت الفنانة شريهان عن عميق حزنها لوفاة شاكر، مقدمةً خالص التعازي لزوجته السيدة نهلة وأسرته الكريمة، مؤكدةً أن ذكراه ستبقى خالدة في قلوب محبيه وعشاقه. وكتبت شريهان عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، كلمات مؤثرة تعبر عن صبرها ودعمها لأسرة الفقيد، مشيرةً إلى أن هاني شاكر سيظل حيًا في الذاكرة والقلوب. رحلة الفنان هاني شاكر مع المرض بدأت بتعرضه لنزيف حاد نتيجة مشكلة قديمة في القولون، حيث يعاني من وجود «جيوب» (Diverticula) قد تؤدي إلى التهابات ونزيف.

وقد أدخل المستشفى نتيجة لهذه المشكلة، وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية. خضع الفنان لتدخلات طبية عاجلة، بما في ذلك نقل كميات من الدم والتدخل بالأشعة التداخلية لإيقاف النزيف، إلا أن النزيف عاد مرة أخرى، وتوقف القلب لمدة ست دقائق، مما استدعى إجراء عمليات إنعاش متعددة.

وعلى الرغم من نجاح العملية الجراحية التي أجريت له، إلا أن فترة بقائه الطويلة في العناية المركزة (حوالي 20 يومًا) أدت إلى ضعف عام في عضلات الجسم، مما دفع الأطباء إلى التوصية بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج والتأهيل المتخصص. تم نقل الفنان هاني شاكر إلى مستشفى متخصص في إعادة التأهيل في فرنسا، بهدف استعادة قوته البدنية وعودته إلى حياته الطبيعية. وقد بدأ المستشفى في إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لوضع خطة علاج وتأهيل مناسبة.

ولكن، على الرغم من الجهود الطبية المبذولة، وافته المنية اليوم في باريس. وقد أعلنت الفنانة نادية مصطفى عن تفاصيل وصول جثمان الفنان الراحل إلى مصر بعد غد الثلاثاء، بالتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الصحة والسفارة المصرية في باريس. وسيتم نقل الجثمان إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي فور وصوله. من المقرر أن تُقام صلاة الجنازة يوم الأربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، على أن يُقام العزاء يوم الخميس في المسجد نفسه.

إن رحيل هاني شاكر يمثل خسارة فادحة للوطن العربي، فهو فنان كبير ترك بصمة واضحة في تاريخ الأغنية العربية، وسيظل ذكره خالدًا في قلوبنا. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان





