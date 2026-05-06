رحيل نجوم الفن المصري خارج البلاد: من هاني شاكر إلى عبد الحليم حافظ

تستعرض هذه المقالة رحيل عدد من كبار الفنانين المصريين خارج البلاد، بدءًا من هاني شاكر وحتى عبد الحليم حافظ، وتسلط الضوء على تأثيرهم الفني وإرثهم الذي لا يُنسى.

خيّمت أجواء من الحزن العميق على الوسط الفني المصري خلال الأيام الماضية، عقب الإعلان عن وفاة أمير الغناء العربي هاني شاكر ، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض داخل أحد المستشفيات في العاصمة الفرنسية باريس يوم 3 مايو 2026.

ووصل جثمانه إلى القاهرة أمس لاستكمال الإجراءات اللازمة وتشييع جنازته إلى مثواه الأخير في أرض الوطن من أحدي مساجد منطقة الشيخ زايد. ولم تكن هذه الواقعة الأولى من نوعها، إذ شهد الوسط الفني على مدار عقود رحيل عدد من كبار النجوم خارج مصر، قبل أن تعود جثامينهم لتُدفن بين أهلهم ومحبيهم، في مشهد يجمع بين الحزن والفخر بتاريخهم الفني الكبير.

يأتي في مقدمة هؤلاء العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الذي وافته المنية عام 1977 في العاصمة البريطانية لندن، بعد معاناة طويلة مع مرض تليف الكبد. وقد نُقل جثمانه إلى مصر، حيث شُيّع في جنازة مهيبة حضرها الآلاف من محبيه. كما رحلت سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني في عام 2001 إثر حادث مأساوي في لندن، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا آنذاك. وعاد جثمانها إلى القاهرة وسط حالة من الصدمة والحزن، حيث استقبلها عدد كبير من نجوم الفن والجمهور قبل دفنها.

ومن بين الأسماء البارزة أيضًا الفنان الكبير أنور وجدي، الذي توفي عام 1954 في السويد بعد صراع مع الفشل الكلوي. وقد أعيد جثمانه إلى مصر ليدفن فيها، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا لا يُنسى. أما المخرج العالمي يوسف شاهين، فقد رحل عام 2008 في باريس بعد تعرضه لأزمة صحية حادة نتيجة نزيف في المخ، حيث ظل في المستشفى لأسابيع قبل وفاته. وعاد جثمانه إلى مصر ليوارى الثرى في مقابر العائلة بالإسكندرية، وسط حضور فني وثقافي كبير.

الإعلامي والفنان المصري عمرو سمير توفي في 5 يوليو 2017 عن عمر ناهز 33 عامًا، إثر سكتة قلبية مفاجئة أثناء نومه في إسبانيا. وأوضح تقرير الطب الشرعي في ذلك الوقت أن الوفاة جاءت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، يُرجّح أنه حدث بعد بذل مجهود رياضي شاق في صالة الألعاب الرياضية دون تناول ما يكفي من الطعام أو السكريات، ما أدى إلى إجهاد عضلة القلب.

وتأخر نقل الجثمان ودفنه لمدة 16 يومًا، إلى أن تم إنهاء الإجراءات وعودته إلى مصر، حيث وُوري الثرى في أرض الوطن. وتبقى هذه الرحلات الأخيرة للنجوم خارج البلاد، شاهدة على مسيرة إنسانية وفنية امتدت عبر الحدود، لكنها تنتهي دائمًا بالعودة إلى الوطن، حيث البدايات والجذور والذكريات التي لا تُنسى. وقد أثار رحيل هؤلاء النجوم موجة من الحزن في أوساط الفنانين والمشاهدين، الذين كانوا يتبعون مسيرتهم الفنية باهتمام بالغ.

كما فتحت هذه الحوادث نقاشًا حول أهمية الرعاية الصحية للفنانين أثناء سفرهم، خاصةً أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة. ومن بين هذه الحالات، كانت وفاة هاني شاكر بمثابة صدمة كبيرة، حيث كان يُعتبر أحد أبرز الأصوات الغنائية في العالم العربي، وقد ترك وراءه إرثًا فنيًا غنيًا لا يُنسى. وقد شُيّع جثمانه في جنازة حاشدة، حضرها العديد من الفنانين والمواطنين، الذين كانوا يودعون أحد أبرز رموز الفن المصري. كما شارك العديد من الفنانين في مراسم الدفن، حيث قدموا العزاء لأسرته وأصدقائه.

ومن بين هؤلاء الفنانين، كان هناك عدد كبير من النجوم الذين شاركوا في مسيرته الفنية، وأبدوا أسفهم البليغ لرحيله. وقد أثار هذا الحادث أيضًا تساؤلات حول مستقبل الفن المصري، خاصةً بعد رحيل أحد أبرز رموزه.

