رحيل أسطورة الطرب العربي.. هاني شاكر يودع الحياة بحزن عميق

وفاة الفنان الكبير هاني شاكر تثير موجة من الحزن في العالم العربي، بينما تشهد المنطقة تطورات سياسية واقتصادية متسارعة.

تلقى العالم العربي، وخاصةً مصر ، نبأً مفجعًا ب وفاة ال فنان الكبير هاني شاكر ، أحد أعمدة ال طرب العربي وأكثر الأصوات تميزًا على مدى عقود. الخبر الذي أعلنه الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه الشهير 'الحكاية' على قناة 'mbc مصر ' مساء الأحد، أثار موجة من الحزن والصدمة بين محبي ال فنان ين والموسيقيين في جميع أنحاء المنطقة.

أديب، الذي شارك ذكريات شخصية مؤثرة مع الراحل، وصفه بأنه شخصية فريدة، نزيهة، ومتألقة، لم يسبقه أحد ولم يلحقه أحد في مجاله. وأكد أن هاني شاكر كان يتمتع بكاريزما خاصة، وابتسامة لا تفارق وجهه، وكان دائمًا ما يخاطب من حوله بعبارة 'حبيب قلبي'، تعبيرًا عن محبته وتقديره للجميع. أشار أديب إلى علاقة صداقة طويلة الأمد جمعته بالراحل، امتدت لنحو عشرين عامًا، حيث كانا يجتمعان بشكل دوري كل يوم خميس مع مجموعة من الأصدقاء.

ووصف هاني شاكر بأنه كان مستمعًا جيدًا، وأنيقًا في مظهره وسلوكه، ومدرسة فنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وأوضح أن الفنان الراحل ترك وراءه إرثًا غنائيًا ضخمًا يتجاوز 600 عمل، وأن صوته كان دائمًا دقيقًا ومتقنًا. كما لفت إلى أن هاني شاكر كان يتمتع بصحة جيدة وحيوية شبابية طوال حياته، وهو ما كان يثير دهشة أصدقائه المقربين.

وأكد أديب أن الراحل لم يكن مغرورًا على الإطلاق، بل كان يتمتع بتواضع كبير، ويحظى بتقدير واحترام الجميع في أي مكان يذهب إليه، وكان دائمًا ما يرحب بالتقاط الصور مع معجبيه. وأضاف أديب بأسى بالغ: 'حدث الأمر الرزل بتاع الدنيا.. إن الإنسان اللي أنت بتحبه يختفي.. وتفضل في حالة اندهاش دائمًا..

هذه ألاعيب معتادة من الدنيا'. وكشف أديب عن معلومات مؤلمة، حيث أبلغه أحد أصدقائه المقربين بأن هاني شاكر كان في المراحل النهائية من حياته، وتم رفع الأجهزة الطبية عنه، معقبًا: 'صعب إنك تعرف الأمر ده قبل البشرية كلها.. لكن لما الخبر أُعلن النهاردة كان كأنه أول مرة أسمعه'. وفي سياق منفصل، وعلى الرغم من هذا الحدث المؤلم، فقد شهدت الساحة العربية أخبارًا أخرى.

فقد أشارت تقارير إخبارية إلى أن إيران تخلت عن شرط خروج الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة، ووافقت على فتح مضيق هرمز، في خطوة قد تؤدي إلى تخفيف التوترات في المنطقة. كما كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت 20 قرية لبنانية بشكل كامل، في تطور خطير يثير مخاوف بشأن الأوضاع الإنسانية والأمنية في لبنان. وفي مصر، أعلن متحدث وزارة الزراعة عن نجاح الوزارة في تأهيل 298 مركزًا إرشاديًا في القرى، بهدف دعم المزارعين وتحسين الإنتاج الزراعي.

هذه الأخبار المتنوعة تعكس حالة من التباين بين الأحداث المأساوية والأخبار الإيجابية، وتؤكد على أهمية متابعة التطورات الإقليمية والمحلية بشكل دقيق ومستمر. وفاة هاني شاكر تمثل خسارة فادحة للوطن العربي، بينما تشير التطورات الأخرى إلى تحديات وفرص جديدة تتطلب التعامل معها بحكمة وتبصر. إن رحيل هاني شاكر يذكرنا بقيمة الفن ودوره في حياتنا، وأهمية الحفاظ على التراث الثقافي العربي للأجيال القادمة





