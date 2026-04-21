رحيل سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد بعد مسيرة فنية حافلة بالبصمات الخالدة

وداعاً لقامة فنية كبيرة، الفنانة القديرة حياة الفهد ترحل عن عالمنا تاركة خلفها إرثاً درامياً وإنسانياً لا يُنسى في قلوب محبيها ومتابعيها عبر العالم العربي.

خيم الحزن العميق على أرجاء الوطن العربي و الوسط الفني الخليجي بشكل خاص، عقب الإعلان المفاجئ عن رحيل سيدة الشاشة الخليجية، الفنانة القديرة حياة الفهد ، التي أسلمت الروح إلى بارئها بعد صراع مرير مع المرض. لقد كان خبر وفاتها بمثابة صدمة حقيقية لمحبيها ومتابعيها الذين واكبوا مسيرتها الذهبية على مدى عقود طويلة من الزمن.

وقد جاء التأكيد الرسمي لهذا النبأ المفجع عبر حسابها الشخصي على منصة إنستجرام، حيث نُشر بيان رسمي يعلن الوفاة بقلوب ملؤها الرضا بقضاء الله وقدره، مثنياً على المسيرة الحافلة للراحلة التي لم تكن مجرد فنانة عادية، بل كانت أيقونة فنية ساهمت في بناء صرح الدراما العربية والخليجية بكل تفانٍ وإخلاص. إن حياة الفهد لم تكن مجرد ممثلة تتقمص الأدوار أمام الكاميرا، بل كانت مدرسة فنية متكاملة بحد ذاتها، حيث امتد إبداعها ليشمل التأليف والإنتاج، مما مكنها من تقديم أعمال درامية لا تُنسى لامست وجدان المشاهد العربي. اشتهرت الراحلة بتبنيها للقضايا المجتمعية الجريئة والواقعية، حيث ناقشت عبر نصوصها الدرامية هموم الفرد العربي، ومشكلات الأسرة، وقضايا المرأة وحقوقها، مقدمةً طرحاً يتسم بالجرأة والموضوعية بعيداً عن التهويل. لقد كان لها دور ريادي في إيصال صوت المجتمع إلى الشاشة، مما جعلها تحتل مكانة خاصة في قلوب الملايين، إذ وجدت فيها الجماهير صوتاً يعبر عن معاناتهم وتطلعاتهم وطموحاتهم في مختلف دول الخليج والعالم العربي. وعلى إثر هذا الخبر، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل العزاء والمواساة، حيث تبارى الفنانون والإعلاميون والكتّاب في استذكار مناقب الفنانة الراحلة، مشيدين بأخلاقها العالية وتواضعها الجم الذي اشتهرت به طوال حياتها المهنية. لقد أكد الكثيرون أن فقدان حياة الفهد يمثل خسارة لا تعوض للساحة الفنية التي فقدت اليوم عموداً من أعمدتها الأساسية. إن إرثها الفني الذي يضم مئات الأعمال المسرحية والسينمائية والدرامية سيظل بمثابة المرجع للأجيال القادمة من الفنانين الذين يطمحون إلى ترك بصمة حقيقية في عالم الفن. وبينما يوارى الجسد الثرى، تظل روحها حاضرة من خلال تلك الشخصيات الخالدة التي قدمتها، وستظل أعمالها الفنية شاهدة على موهبة فذة وإرادة صلبة لم تنكسر يوماً أمام التحديات. رحم الله الفقيدة، وأسكنها فسيح جناته، وجزاها خيراً عما قدمته من فن راقٍ ونبيل طوال حياتها المديدة





