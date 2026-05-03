رحيل أمير الغناء العربي هاني شاكر.. شوقه لابنته الراحلة كان نداءً للرحيل

وفاة الفنان هاني شاكر تثير الحزن في مصر والوطن العربي، وتكشف عن عمق اشتياقه لابنته الراحلة دينا، التي كانت تمثل كل حياته.

رحل عن عالمنا اليوم الأحد الموافق الثالث من مايو الجاري، ال فنان الكبير هاني شاكر ، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا عظيمًا وقصة إنسانية مؤثرة تجسد الصبر والتحمل في مواجهة الفقد.

لقد أسدل الستار على مسيرة أمير الغناء العربي، ولكن رحيله لم يكن مجرد خسارة لقيمة فنية بارزة، بل كان استجابة لنداء داخلي عميق بالاشتياق لابنته الراحلة، دينا. لقد عبّر الفنان الراحل عن فلسفته الخاصة حول الموت بعد رحيل ابنته، مؤكدًا أن الخوف من الموت والنزول إلى القبر تلاشى من قلبه منذ لحظة دفنها.

كان يقول بصدق وإخلاص: من ساعة وفاة بنتي، شعرت بقرب الموت والنزول للقبر جدًا، لأن جزءًا مني نزل تحت الأرض، وأنا أتوق للقائها في أقرب وقت ممكن واحتضانها. هذه الكلمات، التي كانت تعبر عن أمنية لقاء، تتحول اليوم إلى واقع مؤلم، حيث يمثل رحيله اللقاء المنشود بفلذة كبده بعد سنوات طويلة من الانتظار والشوق. على الرغم من وقوفه على أعرق المسارح وتلقيه تصفيق حار من الآلاف من المعجبين، كان الفنان هاني شاكر يحمل في داخله حزنًا عميقًا لا يزول.

لم تكن ابنته دينا مجرد ابنة بالنسبة له، بل كانت السند والعون الذي انكسر ظهره برحيلها. كان يرى في أحفاده، مجدي ومليكة، عزاءً مؤقتًا، ولكنه ظل دائمًا يتطلع إلى اللحظة التي سيلتقي فيها بابنته صاحبة الوجه الملائكي. لقد كان الفقدان يمثل جرحًا غائرًا في قلبه، وكان يجد في ذكرى ابنته مصدرًا للألم والأمل في آن واحد. كان يحرص على إحياء ذكراها في كل مناسبة، ويتحدث عنها بكل حب وتقدير.

لقد كان يرى في رحيلها ظلمًا كبيرًا، وكان يتمنى لو أن القدر يمنحه فرصة أخرى لرؤيتها واحتضانها. لقد كان يعيش في حالة من الحنين الدائم لابنته، وكان يجد في ذكراها عزاءً وسلوانًا. واليوم، تودع مصر والوطن العربي الفنان هاني شاكر، ليس فقط كمطرب أثرى الأجيال بأغانيه الخالدة، بل كأبوة مثالية تجسد أسمى معاني الوفاء والإخلاص لذكرى ابنته. يغادرنا أمير الغناء العربي ليضع حدًا لآلام الفراق التي أنهكت روحه لسنوات طويلة، ويسافر بجسده نحو ابنته التي طالما حلم بلقائها.

لقد سبقته ابنته إلى عالم الآخرة، واليوم يلتحق بها لتحقيق أمنيته الأخيرة. من المتوقع أن يتم نقل جثمانه من باريس إلى مصر لدفنه بجانب ابنته، لكي تتحقق أمنيته الأخيرة بالراحة الأبدية في حضنها بعيدًا عن صخب الدنيا وأوجاعها. لقد كان هذا هو طلبه الأخير، وهو دليل على حبه العميق لابنته ورغبته في البقاء بجانبها حتى بعد وفاته. لقد كان رحيله بمثابة نهاية لمعاناة طويلة وبداية لراحة أبدية في جوار ابنته الحبيبة.

نقابة الموسيقيين تنعى الفنان هاني شاكر، مشيدة بمسيرته الاستثنائية التي لن تتكرر، ومؤكدة على أنه سيظل في ذاكرة الأجيال القادمة كرمز للفن والإبداع والأخلاق الحميدة





