ردود فعل عربية متضامنة مع مصر إثر استشهاد ضابطين في المنطقة الجنوبية

أدانت دول عربية عدة الاعتداء المسلح الغادر في المنطقة الجنوبية بمصر، وعبرت عن تضامنها الكامل مع القاهرة في إجراءات حفظ الأمن ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

أعلنت عدة دول عربية، يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية، وذلك عقب الاعتداء المسلح الغادر الذي شهدته المنطقة الجنوبية في مصر ، والذي أسفر عن استشهاد ضابطين. وتوالت البيانات الرسمية من الرياض والكويت والمنامة وعمّان، متضمنة إدانة الهجوم والتعبير عن التعازي لأسر الضحايا وللحكومة والشعب المصري.

ويأتي هذا الموقف العربي الموحد في سياق دعم القاهرة للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها والتصدي للأنشطة الإجرامية داخل أراضيها. وقد ورد في البيانات الصادرة أن الهجوم وقع في المنطقة الجنوبية لمصر، دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية عن مكان الحادث أو ملابسات وقوعه.

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الموقف السعودي والكويتي من الاعتداء في مصر

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن استنكارها بأشد العبارات للاعتداء المسلح الغادر، الذي أدى إلى استشهاد ضابطين من حرس الحدود في المنطقة الجنوبية بمصر. وأكدت الوزارة في بيانها أن المملكة تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الشهداء ولحكومة وشعب مصر، مع تأكيد تضامنها الكامل مع القاهرة في التصدي لأي محاولة للنيل من أمنها.

من جانبها، أعربت الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها لهذا الاعتداء المسلح، مؤكدة تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. كما قدمت الخارجية الكويتية خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى حكومة وشعب مصر وإلى أسر الضحايا.

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موقف البحرين والأردن من أمن مصر واستقرارها

أعربت مملكة البحرين، من خلال بيان صادر عن وزارة خارجيتها، عن تعاطفها مع جمهورية مصر العربية جراء استشهاد ضابطي القوات المسلحة، ووجهت خالص التعازي والمواساة للحكومة والشعب المصري ولأسر الشهيدين. وشدد البيان على تضامن المملكة الكامل مع مصر، ودعمها لما تتخذه القاهرة من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وأوضح البيان البحريني أن هذا الدعم يشمل بسط السيادة المصرية على كامل أراضيها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية وغير المشروعة، وصون المقدرات والثروات الوطنية المصرية. أما في عمّان، فقد أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداء المسلح الغادر في المنطقة الجنوبية بجمهورية مصر العربية، وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب مصر.

وعبر السفير فؤاد المجالي عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضابطين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته. وبذلك تكون المواقف الأربعة المعلنة قد اتفقت على إدانة الهجوم، والتعبير عن المواساة، وإعلان الدعم الكامل للإجراءات المصرية الهادفة إلى حفظ الأمن.

دلالات التضامن العربي وتداعياته على الأمن الإقليمي

يعكس هذا التضامن الرسمي توافقًا عربيًا على رفض أي عمل مسلح يستهدف الأمن المصري، ويؤكد أن الدول الأربع تعتبر استقرار مصر جزءًا من الاستقرار الإقليمي. وتتضمن البيانات رسائل واضحة بأن الدعم السياسي يرافق الإجراءات الأمنية التي تتخذها القاهرة في مواجهة الأنشطة الإجرامية.

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ولم تتضمن البيانات الصادرة عن الدول الأربع أي إعلان عن خطوات عملية محددة أو جدول زمني لإجراءات جديدة، إذ اقتصر المضمون على الإدانة والتعزية والدعم المعنوي والسياسي. ويبقى المصدر الرسمي المصري هو الجهة المعنية بتفاصيل الحادث ونتائج التحقيقات المتعلقة به.