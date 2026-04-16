رسائل عمرو الدرديري لجماهير الزمالك قبل مواجهة بلوزداد: السلامة أولاً والدعم يليق بالمدرج الأعظم

يُطلق الناقد الرياضي عمرو الدرديري نداءً هامًا لجماهير نادي الزمالك قبيل مباراة إياب نصف نهائي الكونفدرالية ضد شباب بلوزداد، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بتعليمات الأمن، الحفاظ على سلامة الجميع، وتقديم دعم يليق بسمعة المدرج الأبيض، مع تذكير بأهمية الاستعداد للطقس الحار.

في خطوة تهدف لتعزيز روح الوحدة والمسؤولية بين جماهير القلعة البيضاء، وجه الناقد الرياضي المعروف عمرو الدرديري رسائل ونصائح هامة ل جماهير نادي الزمالك ، وذلك عشية المواجهة المرتقبة أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية . تأتي هذه التوجيهات في وقت حاسم يتطلب فيه الفريق دعمًا جماهير يًا كبيرًا، وهو ما أكد عليه الدرديري بضرورة الحفاظ على سلامة الجميع والظهور بمظهر لائق يعكس عراقة المدرج الأبيض.

عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، أطلق الدرديري نداءً حماسيًا موجهًا إلى الجماهير التي ستحضر المباراة، حيث شدد على أهمية الوعي الجماعي وتكاتف الجميع من أجل ضمان سلامة الحاضرين. 'اخواتنا اللي رايحين الماتش بكرة، العدد هيكون كبير إن شاء الله، فخلّوا بالكم عشان سلامة الجميع'، هكذا بدأ الدرديري رسالته، مؤكدًا على حجم التوقعات بحضور جماهيري ضخم.

ولم يغفل الناقد الرياضي عن الدور الحيوي الذي تلعبه قوات الأمن في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، داعيًا الجماهير إلى الاستماع إلى تعليماتهم. 'اسمعوا كلام الأمن، خصوصًا رجالة التالتة يمين'، ناشد الدرديري، مسلطًا الضوء على الجهود المبذولة لتوفير بيئة آمنة للجميع.

كما أضاف جانبًا إنسانيًا مهمًا في رسالته، حيث دعا إلى الاهتمام المتبادل بين الجماهير في المدرجات. 'وخليك دايمًا واخد بالك من أخوك اللي واقف جنبك في المدرج، ونبقى كلنا حريصين على بعض'، قال الدرديري، مؤكدًا على أن هذه الروح الجماعية هي سر قوة المدرج الزملكاوي.

في ظل الظروف الجوية المتوقعة، قدم الدرديري نصيحة عملية تتعلق بالاستعداد للمباراة. 'وما تنساش تاخد معاك مية لأن الجو بكرة هيكون حر، والحركة هتكون في عز الشمس'، حث الجماهير على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.

أما عن الدور المطلوب من الجماهير في الملعب، فقد وضع الدرديري سقفًا عاليًا للتوقعات، مطالبًا بتقديم عرض يليق بتاريخ النادي العريق. 'عايزين بكرة نطلع بشكل يليق بينا في المدرج، كعادة المدرج الأعظم والأقوى في مصر والقارة'، عبر الدرديري عن طموحه بأن يكون الدعم الجماهيري على مستوى الحدث، وأن يظهر المدرج الأبيض بصورته المعهودة التي لطالما أذهلت الجميع. وأضاف بلمسة أبوية وعاطفية، 'وعايزين كل واحد ماسك إيد أخوه، يخاف عليه ويحافظ عليه، زي ما روحنا المدرج كاملين نرجع بيوتنا كاملين'.

هذه العبارة تعكس حرصًا عميقًا على سلامة الأفراد وأهمية عودتهم سالمين إلى أهلهم بعد انتهاء المباراة، وهو شعار يجسد المسؤولية المجتمعية والروح الأخوية بين مشجعي الزمالك.

هذه الرسالة تأتي في وقت يستعد فيه نادي الزمالك لخوض مباراة الإياب الحاسمة ضد شباب بلوزداد، حيث حقق الفريق فوزًا ثمينًا في مباراة الذهاب بهدف نظيف، مما يضع الفريق في موقف جيد نسبيًا قبل خوض لقاء العودة على ستاد القاهرة الدولي غدًا الجمعة في تمام السادسة مساءً. دعم الجماهير المعنوي، بالإضافة إلى التزامهم بالتعليمات الأمنية، يمثلان عاملين أساسيين لتعزيز أداء الفريق وتحقيق نتيجة إيجابية تضمن التأهل للمباراة النهائية في الكونفدرالية الأفريقية.

تأكيد على هذه النقاط من قبل شخصية رياضية مؤثرة كعمرو الدرديري يصب في مصلحة خلق بيئة رياضية إيجابية وآمنة، ويساهم في الارتقاء بالسلوك الجماهيري إلى مستوى الاحترافية والانتماء المسؤول





الزمالك كأس الكونفدرالية الأفريقية عمرو الدرديري جماهير شباب بلوزداد

