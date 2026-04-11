رسالة مطران القاهرة بمناسبة عيد القيامة: القيامة حجر الأساس للإيمان والسلام

بمناسبة عيد القيامة المجيد، أكد مطران القاهرة على أهمية القيامة في الإيمان المسيحي، مشيرًا إلى معاني السلام والمصالحة. كما تطرقت الرسالة إلى قضايا إقليمية ودولية، مع استعراض مستجدات سياسية واجتماعية.

أكد جورج شيحان ، مطران القاهرة ل مصر والسودان والزائر الرسولي على شمال أفريقيا، في رسالة رعوية بمناسبة عيد القيامة المجيد، أن قيامة السيد المسيح تمثل حجر الأساس في الإيمان المسيحي. أوضح شيحان أن القيامة تحمل في طياتها معاني عميقة للسلام والمصالحة وبناء الأخوة الإنسانية بين البشر. استهل شيحان رسالته باقتباس إنجيلي، مشيرا إلى أن القبر الفارغ وظهورات المسيح هما دليل قاطع على القيامة التي منحت البشرية حياة جديدة وصالحت الإنسان مع الله.

شدد على أن القيامة ليست مجرد حدث تاريخي، بل هي ضمانة روحية لقيامة الإنسان بالتوبة وتجديد الإيمان. وذكر أن قيامة المسيح تحمل بعدًا إنسانيًا واجتماعيًا عميقًا، فهي تمنح المؤمنين هوية قائمة على البنوة لله والأخوة بين الناس. أشار شيحان إلى أن السلام كان أولى رسائل المسيح بعد قيامته، وهو النهج الذي يجب أن يسود بين البشر، مؤكدًا أن صانعي السلام هم أبناء الله الحقيقيون. بين أن حضور المسيح في العالم اليوم يتجلى من خلال الكنيسة والعمل من أجل خير الإنسانية، مشدداً على أن روح القيامة قادرة على إحياء القلوب من موت الخطيئة والشر، وبعث قيم المحبة والتسامح. أشاد شيحان بمؤسسات الدولة المصرية، معربًا عن امتنانه لعبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وللحكومة المصرية على جهودها في خدمة أبناء الوطن. كما أثنى على دور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد. أعرب عن تقديره للقيادات السياسية والبرلمانية والتنفيذية والدينية والاجتماعية لمشاركتهم في التهنئة والاحتفالات. وجه تحية خاصة للأطباء وهيئات التمريض وكل العاملين في مجالات الخدمة الإنسانية، تقديرًا لدورهم في حماية صحة المواطنين. في سياق منفصل، صرحت عضوة بالبرلمان الباكستاني أن مضيق هرمز والأصول المجمدة هما أبرز نقاط الخلاف في مفاوضات إسلام آباد. في سياق آخر، ذكر التلفزيون الإيراني أن الوفد الأمريكي في مفاوضات إسلام آباد قدم مطالب مبالغ فيها. وفي تطور آخر، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إيران لم تعد تمتلك أي منشأة لتخصيب اليورانيوم. بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير باستشهاد 97 شخصًا في لبنان، مما رفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 2020 منذ 2 مارس. على صعيد آخر، تم تسليط الضوء على كارثة تشير إلى انفجار تاريخي وصف بـ'الانفجار الذي جمّد العالم'، مع الكشف عن كواليس هذه الكارثة الأعنف تاريخيًا. في سياق القضايا الاجتماعية، كشف محامي الطفلتين ضحيتي حمل السفاح من عمهما بالمنوفية أن المتهم اعتدى عليهما تحت تهديد السلاح. فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، تناول النائب محمد البلتاجي مقترح التبرع بمليون جنيه لسداد ديون مصر، حيث أشار إلى أن ميراث بقالة 100 سنة وأكد أن بلده أولى بهذا المال. شهدت الساحة المصرية قرارًا جمهوريًا بترقية عدد من مستشاري قضايا الدولة. وفي سياق آخر، ترأس البابا تواضروس الثاني قداس عيد القيامة 2026 من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية





